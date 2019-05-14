羅馬網賽／小威復出開紅盤 下一戰姊妹對決

2019-05-14 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



小威羅馬網賽復出首戰得心應手順利過關，下一戰要上演姐妹對決。 美聯社 分享 facebook

前美國球后小威廉絲（Serena Williams）在兩個月前邁阿密網賽受左膝傷勢影響退賽，羅馬網賽復出首戰得心應手，以6：4、6：2直落二擊敗會外賽挺進的瑞典派特森（Rebecca Peterson），晉級次輪，下一戰將與大威（Venus Williams）上演姊妹對決。

37歲的小威，在3月底邁阿密網賽第三輪左膝不適退賽，經過六周休養，羅馬網賽回歸為法網熱身，法網尋求生涯破紀錄24冠、且是產後首座大滿貫賽金盃，此役她在開賽先遭破發，不過隨後回破對手，連下5局先取首盤，次盤如魚得水，發球局全保笑納勝利。

「回到球場的感覺很棒，希望我能持續下去。」小威表示，休息時間比預期長，一段時間沒訓練，「但我盡量保持體能，因為我知道自己多熱愛紅土賽季，希望能參與其中。」

威廉斯姊妹前一次紅土叫戰已經是2002年法網決賽，小威成最終贏家，而兩人前一次此地碰頭已經是1998年羅馬網賽八強，大威帶走勝利。回憶21年前片段，小威直呼太瘋狂，「我只隱約記得畫面。但我們仍舊強悍，希望拿出最佳表現。」

才在馬德里女網賽女雙奪本季第二冠的謝淑薇，昨日與捷克搭檔史翠可娃首輪輕騎過關，今日女單首輪將碰上世界排名18的德國好手喬吉絲（Julia Goerges），兩人過去雙打有過五次交手紀錄，不過單打僅有一次碰頭，去年奧克蘭女網由喬吉絲勝出。