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英超／曼城衛冕成功 利物浦史上積分最高亞軍

2019-05-13 15:21台灣醒報 台北報導

曼城沈穩擊敗布萊頓，拿下關鍵的3個積分，球隊最終以98分封王。 美聯社
曼城沈穩擊敗布萊頓，拿下關鍵的3個積分，球隊最終以98分封王。 美聯社
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英超終局之戰雙強都贏，曼城順利衛冕奪冠，利物浦則遺憾以史上亞軍最高積分（97）坐收。英超末輪於12日深夜同時段開打，焦點戰在於本季龍頭之爭，曼城最後以4:1血洗海鷗軍團布萊頓，以史上第二高的積分（98）衛冕成功，而利物浦雖然也擊敗狼隊，但仍以1分之差屈居亞軍，依然無法奪得英超改制後的首次冠軍。

分別寫史上第二、三高積分

根據《英國廣播公司》報導，由於英超末輪賽果會直接影響到相互排名，一律同時段開打，而賽前稍稍以1個積分領先的曼城，只要「自助」拿下勝利，就能穩穩奪冠，而位居次名的利物浦則得希望對手犯錯（戰和或是輸球），加上自己贏球才能奪冠，難度較高。

面對賽前就得知保級成功的海鷗軍團，曼城卻意外受到抵抗，先被海鷗前鋒穆雷首開紀錄，但韌性十足的衛冕軍10分鐘內完成逆轉，最終打進4球血洗對手，自行確定封王，而封王積分高達98分也是史上第二高，僅次於去年自己寫下的100分。

而利物浦則是悲情的代表，雖然中段賽程一度穩穩居龍頭，但強強對話敗給曼城後，丟掉爭冠主動權，雖然他們末輪以2:0戰勝狼隊，仍因對手未犯錯，以高達97分屈居亞軍，也刷新英超史上最高分亞軍紀錄，而史上最高的前三積分都在這2季出現，也讓不少人質疑：英超下游球隊與頂級豪門是不是差距拉開？

曼城劍指三冠王

另據《紐約時報》報導，曼城成功衛冕也讓主帥瓜迪奧拉成為英超史上第3位衛冕冠軍教頭，前2人分別是曼聯傳奇主帥「爵士」佛格森與「魔力鳥」穆里尼奧。而瓜帥表示，球隊雖然結束了英超聯賽，但仍有下週的足總盃決賽能爭取，曼城會努力搶下三冠王（英超、英聯盃、足總盃冠軍）。

而遺憾落敗的利物浦沒能捧起英超改制後的首冠，對於領先一大半賽季的他們來說，這必然是苦澀結局，但全隊自上到下都仍保持積極心態，如主帥克洛普所說，這也算是成功的賽季，球隊還有一場關鍵決賽要打（下個月2日的歐冠之巔決賽），若能擊敗熱刺奪得大耳朵盃（歐冠獎盃），這仍是很成功的一季。

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