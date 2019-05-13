馬德里網賽／約克維奇千分賽33冠 平納達爾紀錄

2019-05-13 09:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



約克維奇直落二擊敗希臘新星西西帕斯，奪下生涯第33座千分名人賽金盃。 美聯社 分享 facebook

面對月底登場的法網，塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）顯然已經做足準備。13日馬德里網賽男單決賽，6：3、6：4直落二擊敗希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），同時也是生涯第33座千分名人賽金盃，與納達爾（Rafael Nadal）並列史上千分賽最多冠球星。

納達爾去年多倫多網賽贏下生涯第33座千分名人賽冠軍，約克維奇跟上腳步，繼年初澳網封王後收下本季第二冠，今年法網將尋求生涯第二座火槍手盃。

「這場勝利讓我的信心提升很多，畢竟自從澳網後，我一直沒能打出我的最佳表現。」約克維奇坦言，他在印地安泉、邁阿密以及蒙特卡羅網賽都找不到比賽節奏和穩定性，「這座冠軍讓我在羅馬網賽前，甚至法網前找回自信，打出我的最佳表現。」

決賽不敵約克維奇，西西帕斯甘拜下風，表示體能不佳讓他打得艱辛。 美聯社 分享 facebook

前役拍退「紅土之王」的西西帕斯，此役面對約克維奇一籌莫展，沒能逼出任何破發點，「約帥」倒是開賽就率先破發連下3局，次盤第9局再度破發，錯過三個冠軍點後，雙方多拍來回，約克維奇果決上網拍下勝利，第三度在此地封王。

西西帕斯甘拜下風，表示體能不佳讓他打得艱辛，「體能讓我力不從心，全身上下都感到疲勞和痠痛。但他打得不可思議，我能做的實在有限。」儘管無緣成為本季首位三冠球員，獲亞軍的西西帕斯，下周世界排名將會升上第七。