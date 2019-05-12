馬德里網賽／挑戰球王 希臘小鮮肉拚名人賽首冠

2019-05-12 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



20歲希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天3盤拍下「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），勇闖馬德里名人賽決賽，驚奇之旅最後一關就看塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）是否放行。

尋求第3座馬德里金盃的小約，台灣時間13日凌晨12點半開打的決賽也要挑戰生涯第33座名人賽金盃，若是奪冠，名人賽金盃數就能追上納達爾。

這也是小約從1月澳網捧冠后，再有機會增加冠軍數，且他在馬德里是一盤未失，晉級生涯第48場名人賽決賽；西西帕斯則是第二度挑戰名人賽金盃，且他去年首闖1000分級名人賽就是在加拿大不敵納達爾，今天甜蜜報仇不說，過往唯一一次和小約交手，勝家也是希臘小將。

「他不是好惹的對手，他已經進入狀態，也進入世界前10了。」小約如此評斷馬德里最終戰的對手，「希望我能展現最佳狀態，因為想要獲勝就需要如此。」

西西帕斯8強先拍下衛冕冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev），4強賽再挺過納達爾反撲，不過他知道面對小約又是完全不同的挑戰，「我從沒在紅土碰過他，所以我不知道要怎麼預設，我看過好幾場他的比賽，我會試著盡快適應他在紅土的打法，因為我知道他在紅土很不好打，我精神和身體都要準備好戰鬥，這會是場非常重要的比賽。」

西西帕斯去年此時的世界排名還在第40位，羅馬名人賽還要從會外賽打起，不過今年澳網打進4強讓他排名、知名度大增，打進決賽將使他排名從目前的第9再提升，續寫生涯最佳。