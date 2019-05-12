兩岸體育新聞體育從業人員座談會 共創媒體新面向

2019-05-12 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



近十年體育運動傳媒領域因數位匯流的趨勢下，新媒體產業興起、人人都有麥克風的意識抬頭，「2019年兩岸體育新聞體育從業人員座談會」今天針對「網路時代的變遷影響，內容仍為體育新聞核心價值所在」做討論主軸，一同為與會嘉賓及學員，提供面臨科技改革下的因應之道。

開幕邀請到中華奧會秘書長沈依婷致詞，她說：「體育報導對於體育賽事的影響力，除了該運動本身外，更擴及一般大眾，期盼透過此座談會，能共同討論出更全面性之解決方案，使體育傳媒更上層樓。」首次率團來台的中國大陸體育記協主席涂曉東表示，在兩岸發展面臨嚴峻挑戰下，體育運動仍舊和新聞媒體相互共生，且互相體諒，更盼能攜手面對全球化、數位化下的挑戰。

體育署國際及兩岸組組長許秀玲指出，兩岸交流已逾20年之久，近10年來也共同見證媒體產業之變遷，台灣也開始因應潮流，與大專院校傳播科系合作，讓年輕勢力一同加入新媒體的行列。

座談會由六個單元組成，除了探討傳統平面媒體如何跨足新媒體外，電視台從業人員也分享如何利用5G時代的來臨，創造出更多媒體面向。中國人民日報社總編室副主任洪岩說：「大賽期間出精品，平日報導有溫度，媒體融合是時代之大事。」點出要利用科技帶來的便利，產製出更多富含質量的作品。

台灣網路媒體代表Vamos Sports翊起運動創辦人之一徐裴翊分享，新媒體面臨無實質轉播畫面受惠之困境下，要如何完成具吸睛效果之作品。而WOWsight運動網站創辦人葉士弘說：「即便面臨資金的挑戰下，也要真誠地做好影片，以人為本的角度出發，更透過運動員自己說自己，顛覆以往不善溝通的刻板印象。」