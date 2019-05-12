排球／自由女神跳脫舒適圈 楊孟樺自費旅歐

2019-05-12 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



助台電女排完成企排14年例行賽、挑戰賽雙料冠軍後，前中華隊「自由女神」楊孟樺背起行囊，3月初自費前往義大利和當地女排球隊訓練3周，雖遇上護照遺失插曲，溝通也只能比手畫腳，但她甜笑說：「還會有下一趟，有能力，有機會，就會出去。」

楊孟樺是國家隊常客，今年「難得」沒入選中華隊，賽季結束才有機會自己出去闖趟，「我是透過費德（Federico Rampazzo，前中華女排教練）介紹去的，球隊在義大利北邊的小城市科奈爾（Cuneo），她們是在最好的聯賽，我平日跟著訓練，周末她們比賽我就休息。」

儘管國際賽經驗豐富，楊孟樺坦言，歐洲排球實力更好，自己就算有時像是「撿球的」仍有收穫，「就是不一樣的球技風格體驗。」她也把握時間四處遊歷，羅馬、米蘭、威尼斯都留下足跡，她笑說：「剛好有時間，以前沒有這樣的機會，就去走走看看。」

她坦言，國內選手很少人願意「自費去打球」，所以回國後隊友雖會詢問義大利行程點滴，心動的似乎沒幾人，「我也會希望有人贊助過去，不過這是我自己要的東西，就去試試看。」

不同於過往都是團體行動，這次單兵作戰的她精打細算，3周生活連同機票、住外面旅館和交通費等，個人花費壓在10萬台幣下，走「小資女」路線，今天出席中華排協舉辦的企業14年甲級排球聯賽頒獎典禮的小洋裝倒是此行戰利品，「很便宜吶！」她大笑說。