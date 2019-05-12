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網球／釜山挑戰賽男雙三連霸 謝政鵬：美食是動力來源

2019-05-12 19:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

台灣網球好手謝政鵬今天與印尼搭擋朗卡特（Christopher Rungkat）在南韓釜山挑戰賽男雙冠軍賽以7：6（9：7）、6：1擊敗日本、印度組合松井俊英／瓦德漢（Vishnu Vardhan），完成三連霸，雙打世界排名也將上升到生涯新高的66名，再寫新猷。

首盤雙方上演保發大戰，戰局逼至「搶七」決勝局，謝政鵬組合在「搶七」6：7落後時化解一個盤末點危機，連下3分逆轉搶下首盤。

挾著這股氣勢，次盤謝政鵬組合越打越順，二破對手發球局的情況下，輕鬆收下勝利，抱回兩人合拍的第五座挑戰賽冠軍，也收下約台幣28萬元的冠軍獎金。

在釜山挑戰賽完成男雙三連霸，謝政鵬表示，一直非常喜歡到南韓比賽，除了熱情的球迷外，最重要的就是南韓的美食，「烤肉真的是最吸引我的主要原因，我總想著拚到最後一天，拿下勝利後去烤個幾片肉來犒賞自己。」

謝政鵬笑說，自己是為烤肉而活的人，因此每年到南韓比賽總是動力十足，接下來他將移動到光州繼續拚戰。

對於世界排名屢創新高，謝政鵬卻不認為自己的狀況好，「狀況不好也只能一直比賽，世界排名都只是浮雲，趁還有體力的時候到處晃晃也挺好的。」

謝政鵬（左）在釜山挑戰賽完成男雙三連霸。圖／謝政鵬提供
謝政鵬（左）在釜山挑戰賽完成男雙三連霸。圖／謝政鵬提供
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