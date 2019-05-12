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排球／黃金左手拋震撼彈 吳宗軒：下季參賽未定

2019-05-12 17:20聯合報 記者曾思儒╱即時報導

中華排協理事長王貴賢（左一）和吳宗軒（右一）上台合唱。記者曾思儒／攝影
中華排協理事長王貴賢（左一）和吳宗軒（右一）上台合唱。記者曾思儒／攝影
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今天才在中華排球協會舉辦的「企業14年甲級排球聯賽頒獎典禮」獲得年度得分王和年度最佳陣容兩大獎，中華隊常客「新黃金左手」吳宗軒卻透露，企排15年是否參賽目前仍是未知數，現階段重心就是7月登場的義大利拿坡里世大運。

吳宗軒即將從台師大研究所畢業，25歲的他目前只計畫先當兵，選手身分頂多再維持2到3年，「打球不是永遠的，未來想朝教職方面發展，還是會奉獻給排球。」

從高中、大學一路同隊的雙胞胎兄弟劉鴻敏和劉鴻杰，去年亞運一起奪銅後轉往泰國發展，台師大和中華隊學長「黑狗」陳建禎也到日本聯賽努力，吳宗軒坦言多少有些動心，但評估自己187公分的身高沒有特別優勢，不排除離開台灣發展，但也要找到適合自己的聯賽層級和球隊。

吳宗軒（右一）是企排14年的年度得分王。記者曾思儒／攝影
吳宗軒（右一）是企排14年的年度得分王。記者曾思儒／攝影
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他在企排14年結束後和中華隊一起參加亞洲俱樂部男排賽，為世大運增加經驗值，6月球隊將到現任國家隊塞爾維亞教練布萊尼斯拉夫（Moro Branislav）的故鄉移地訓驗10天，之後直接轉往拿坡里參賽。

將成世大運「3朝元老」的吳宗軒，學生運動員生涯也將在拿坡里畢業，他笑說雖從過往的學弟晉升學長，心情反而是最放鬆的一次，「自己沒什麼壓力，用交流的方式去帶學弟，以前有學長，我會怕失誤，現在就自己放開打，學弟也才會放得開。」

拿下年度得分后的陳姿雅，4月底也和國家隊參加亞俱女排賽，「雖然只拿第6名，但過程是有進步的，日本教練我們多點地方去發揮和嘗試，他先要求我們防守，因為我們個子比較好，這次就做得不錯。」

她希望吸取國際賽的經驗，將個人繼續提升，企排15年除要挑戰衛冕得分后，更希望例行賽和挑戰賽都居亞的球隊中國人纖，下個球季可以挑戰更佳名次。

中華隊亞運
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