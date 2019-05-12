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排球／企排14年頒獎 台電大贏家

2019-05-12 15:46聯合報 記者曾思儒╱即時報導

陳姿雅（左一）和吳宗軒（右一）分別獲得企排14年的年度得分后和得分王。記者曾思儒...
陳姿雅（左一）和吳宗軒（右一）分別獲得企排14年的年度得分后和得分王。記者曾思儒／攝影
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中華排球協會今天舉行「企業14年甲級排球聯賽頒獎典禮」，橫掃例行賽和挑戰賽雙冠的台電男、女排成大贏家，排協理事長王貴賢也宣布，企排15年預定10月開戰，企排14年首度舉行的明星賽將繼續舉辦，盼更多排球粉絲到場支持。

王貴賢表示，企排14年結束後，緊接著就是亞洲俱樂部男排和女排賽，直到今天母親節才舉行頒獎典禮，很感謝球員和教練過去球季的努力和用心；今天協會也頒發企排14年各項獎項與獎金，王貴賢個人加碼多台iPad提供球員抽獎，讓與會球員情緒沸騰。

排協理事長王貴賢（左二）為年度最佳陣容頒獎給女子組廖苡任（右二）。記者曾思儒／攝...
排協理事長王貴賢（左二）為年度最佳陣容頒獎給女子組廖苡任（右二）。記者曾思儒／攝影
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企排14年的例行賽男子組排名依序為台電、長力育樂、MIZUNO和Conte，女子組則是台電、中國人纖、極速超跑和珀兆企業，冠軍隊伍獲得15萬元台幣獎金、亞軍10萬台幣、第三名7萬、第四名5萬台幣；挑戰賽同樣由台電包辦雙冠，男子組冠軍MIZUNO、女子組亞軍中國人纖，挑戰賽冠軍獎金也獲得10萬台幣。

今天也頒發年度最佳陣容和最佳自由球員，每人獲得1萬元獎金，男子組分別是黃世豪、張善源、林宜暉、林輅惟、吳宗軒、盧清銓和張昀亮，女子組最佳陣容為陳姿雅、張秝芸、陳詩婷、曾琬羚、黃瀞萱、廖苡任和賴湘程；年度得分后陳姿雅和得分王吳宗軒，各也獲得1萬台幣獎金。

台電女排獲得例行賽第一名。記者曾思儒／攝影
台電女排獲得例行賽第一名。記者曾思儒／攝影
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排協今天也頒給企排各隊教練獎金，以及頒發排球運動有功單位，共計有台北市體育總會排球協會、屏東縣體育會排球委員會、花蓮縣體育會排球委員會、嘉義市體育會排球委員會、新竹縣體育會排球委員會、桃園市體育會排球委員會、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、國立彰化師範大學、國立台北教育大學和台北市立內湖高級工業職業校獲獎。

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