馬德里網賽／西西帕斯拍退納達爾 將與約克維奇爭冠

2019-05-12 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



澳網擊敗前瑞士球王費德勒（Roger Federer）一戰成名，希臘20歲小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在馬德里網賽男單四強賽，以6：4、2：6、6：3力克「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），將與當今球王約克維奇（Novak Djokovic）爭冠。

還在尋求本季首冠的納達爾，連續第三站在四強止步，先在印地安泉賽四強不敵費德勒，續在蒙特卡羅名人賽敗給義大利佛格尼尼（Fabio Fognini），也是他自2005年後最差的紅土開季。

納達爾有感而發的表示，網球不是輸就是贏，「今晚發生的就是人生中會遇到的，過去14年在紅土上所發生的一切並不正常。」

過去兩人三度對戰都是納達爾都獲勝，此役西西帕斯首盤就三度破發「蠻牛」，次盤盤末納達爾連下4局扳平，決勝盤西西帕斯第5局率先破發，連破帶保連拿4局取得5：2優勢，納達爾第8局破發，第9局化解三個賽末點，但最終回擊掛網，西西帕斯笑納生涯對戰納達爾首勝。

能擊敗納達爾，西西帕斯難以置信的說，「這對我來說就像全世界，能拿下勝利是很棒的事。我必須展現強壯的心智，抓緊所有機會，因為納達爾是位鬥士，不會輕易給你任何分數。」

西西帕斯將與7：6 (7：2)、7：6 (7：4) 擊敗汀恩（Dominic Thiem ）的約克維奇爭冠，他在去年八月多倫多網賽就曾擊敗過塞爾維亞球王，西西帕斯說，「我想我得做好心理準備，相信他跟我一樣想要這座冠軍。」