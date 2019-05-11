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馬德里網賽／拍退中加聯軍 謝淑薇奪本季女雙第二冠

2019-05-11 20:56聯合報 記者劉肇育╱即時報導

我國網球一姐謝淑薇在馬德里網賽女雙賽場，以6：3、6：1輕鬆取勝，拿下個人本季雙...
我國網球一姐謝淑薇在馬德里網賽女雙賽場，以6：3、6：1輕鬆取勝，拿下個人本季雙打第2冠。 歐新社
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我國網球一姐謝淑薇本周在馬德里網賽女雙賽場，與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova）一路晉級到決賽，今天遭遇第六種子加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸徐一幡，在全場僅被破發一次的情況下，以6：3、6：1輕鬆取勝，拿下個人本季雙打第2冠。

雙打世界排名第25名的謝淑薇與捷克搭擋史崔可娃，今年2月在杜拜女網賽拿下女雙冠軍後，本周在馬德里女網賽也一路過關斬將，名列大會第五種子的兩人，日前在八強賽擊敗第三種子澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／大陸張帥後，昨天四強賽則是拍落俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／哈薩克佛絲可波耶娃（Galina Voskoboeva），本季第二度挺進決賽。

今天決賽碰上加拿大達布洛夫絲基／大陸徐一幡，謝淑薇／史崔可娃在首盤就發動凌厲攻勢，在第三、五局率先破發後取得四4：1領先，雖然第6局遭對手回敬破發，但仍以6：3輕鬆拿下首盤。

第二盤謝淑薇／史崔可娃更是未給對手任何反擊機會，在第2、6局破發後取得5：1領先，並在第7局成功守成後以6：1帶走勝利，而這也是兩人繼杜拜女網賽後本季拿下的第二冠，謝淑薇同時也是繼2017年的詹詠然後，第二位在此賽事拿下冠軍的我國女雙選手。

謝淑薇詹詠然羅斯
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