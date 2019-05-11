幼兒體操魅力不減 大會執行長：李智凱帶起風氣

2019-05-11 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



台北市青年盃體操錦標賽。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

邁入第七屆的台北市青年盃體操錦標賽，今年共吸引615人報名參賽，在去年中斷一年舉辦的情況下，參賽人數並未下滑太多，大會執行長方俊達表示，可能受到近年台灣體操在國際賽成績亮眼影響，也讓更多家長願意讓小朋友參與體操活動。

台北市青年盃體操錦標賽過去只有國小以下小朋友參賽，前身為台北市青年盃兒童體操錦標賽，參加人數也僅有124人，兩年後新增國中組，也正式改名為台北市青年盃體操錦標賽，人數也逐年攀升，去年雖因故停辦，今年復辦人數卻沒有減少太多，代表參與幼兒體操的人口持續穩定成長。

方俊達表示，幼兒體操與競技體操仍有所不同，幼兒體操主要是讓小朋友認識體操、成為體操入門的一個方式，「加上近幾年像是李智凱等人在國際賽大放異彩，也讓體操能見度在台灣大增，增加家長讓小朋友學習體操的一個榜樣。」

。 台北市青年盃體操錦標賽。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook

過去也是競技體操選手的陳韋妞，退役後與老公一起成立了幼兒體操教學俱樂部，她表示小朋友練習體操，對肢體發展、協調性都有很大的幫助，加上現在的小朋友多受到3C電子產品影響，導致運動量明顯不足，也越來越多家長願意讓小朋友投入體操運動。

陳為妞說：「希望藉由體操創造出小朋友良好的體態，同時讓他們在快樂中學習，成長，利用環境和體操運動上的配合，創造無限廣泛的發展。」同時她也認為學習體操的小朋友能從中學會面對挫折，增加自信心，「學習過程遠比比賽結果來得更重要。」

不少家長也表示，看到李智凱在國際賽有亮眼成績，的確是會讓更多家長願意小朋友投入體操行列，同時學習體操也讓小朋友自我協調能力、控制力變得更好。