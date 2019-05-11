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羽球團體賽／助合庫A捧冠 周天成還不想交棒

2019-05-11 16:33聯合報 記者劉肇育╱即時報導

周天成（中）助合庫A奪得男子組冠軍。記者劉肇育／攝影
周天成（中）助合庫A奪得男子組冠軍。記者劉肇育／攝影
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我國男單好手周天成王子維，今天聯手在全國羽球團體賽代表合作金庫銀行A隊出賽，雖然在第二點單打賽事中周天成一度被亞柏A隊小將李佳豪逼入第三局才取勝，但最終合庫A仍在前三點賽事中擊敗對手，高舉冠軍金盃。

好手雲集的合庫A，今天首點單打派出王子維出戰楊智傑，並以21：15、21：9直落二輕鬆取勝，王子維賽後表示，雖然昨天出賽時因專注度不足，導致比賽狀況不佳，不過在今天重新調整後找回手感，「這一陣子打不好很多問題出在自己身上，尤其是出球不好時感覺很不踏實，導致領先時也打不好，但今天整體來說都處理得不錯。」

至於第二點單打合庫A則派出周天成出戰19歲小將李佳豪，面對我國男單一哥，李佳豪從開賽就連連猛攻，但周天成仍在維持自身節奏的情況下，以24：22、16 ：21、21：12取勝，加上第三點雙打的李哲輝／楊博軒也擊敗盧敬堯／曾敏豪，最終合庫A直拿三點奪得冠軍。

「今天場地很亮，出手常會看不到，而且對手特色就是快，所幸我仍靠著自己的方式拿下勝利。」在幫助合庫A奪冠後，周天成笑著說：「今天我就是抱持著小選手的心態上場學習，畢竟我還要再打10年，不到世代傳承的時候。」

周天成王子維李佳豪
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