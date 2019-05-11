羽球全團賽／場地太亮怕揮空 球后助合庫19連霸

2019-05-11 16:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



世界球后戴資穎幫助合庫A隊完成全團賽19連霸。記者劉肇育／攝影 分享 facebook

108年全國羽球團體賽今天在苗栗巨蛋舉行男女子組決賽，其中挑戰女子組19連霸的合作金庫A隊，今天在首點單打由世界球后戴資穎以直落二輕取亞柏A隊林芝昀後，後兩點單打與雙打也都取勝的情況下，以連下三點的表現完成19連霸。

戴資穎今天帶著左大腿輕微拉傷傷勢代表合庫A隊出賽，並在首點單打賽事中碰上亞柏A隊林芝昀，雖然雙方在兩局賽事前段都還一度拉鋸，但局中戴資穎都能在滿場觀眾加油聲中拉開差距，最終以21：11、21：17直落二取勝。

戴資穎表示，由於上周參加路跑賽事太認真，導致左大腿有拉傷的狀況，不過賽前她最擔心的並非自身傷勢問題，而是太過明亮的苗栗巨蛋比賽場地，「賽前我就發現天花板很白，也問隊友有沒有揮過空拍，下場熱身後我也很害怕自己會揮空拍，因為會很丟臉。」

但今天決賽才出賽的戴資穎也強調，即使狀態並非完美，但仍是盡全力出賽來回應隊友前幾天的努力，「前幾天隊友打得很辛苦，我今天才加入她們，也希望能盡一份心力，而今天出場後看到很多觀眾為我加油，也很開心有這樣的機會能跟台灣的大家見面。」

在戴資穎首點取勝後，合庫A隊第二點的單打也由林盈君逆轉亞柏A洪恩慈，第三點的雙打再由白馭珀／吳玓蓉擊敗程郁捷／李佳馨，以直拿三點的表現完成19連霸。

在結束全團賽賽事後，戴資穎接下來也將會19日登場的蘇迪曼盃進行備戰，今年中華隊分組賽與南韓、香港分在同組，她說：「其實我們今年整體實力還算蠻好的，可以再拚一下。」