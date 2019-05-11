PGA錦標賽╱伍茲還是大熱門 名人賽贏錢粉絲續挺

2019-05-11 16:01 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



PGA錦標賽下周開打，伍茲還是大熱門，在名人賽靠下注他奪冠贏頭彩的粉絲續挺老虎，再下注10萬美元。 美聯社 分享 facebook

高球四大賽之一的PGA錦標賽今年移到5月16日至19日舉行，下周將在紐約長島的貝斯佩奇黑色球場舉行。美國巨星老虎伍茲（Tiger Woods）在2002年的美國公開賽，就曾在這個球場拿過冠軍。他目前的賠率多在1賠8，是冠軍的最大熱門。

事實上，來自威斯康辛的一名39歲男子亞杜齊（James Adducci）上個月用8萬5000美元賭伍茲贏得美國名人賽，結果意外抱回119萬。這名幸運男子對伍茲信心不減，這次回到拉斯維加斯，他用10萬美元賭伍茲今年能贏接下來的三場四大賽、實現全滿貫，他下注時的賠率是1賠100。

值得一提的是，亞杜齊下注伍茲贏名人賽時的賠率是1賠14，最早的賠率則是1賠100。

亞杜齊上個月接受ESPN訪問時表示，「伍茲一直是我最喜愛的高球選手，他在需要表現的時刻，展現出真正偉大和能力，這也是我最喜歡他的原因。」

美國博彩公司「威廉希爾」的主管鮑格達諾維奇（Nick Bogdanovich）坦言：「伍茲贏得名人賽時， 對我們來說是痛苦的一天，我們碰上重大損失；但對高球來說是很棒的一天，能看到伍茲回歸，是很棒的一件事。」

亞杜齊表示，他並不在意伍茲在PGA錦標賽的賠率是多少，反正他就是要賭，也認為伍茲將會達到高球前所未見的高度。