歐冠盃╱努力有回報 決賽成英超內戰

2019-05-11 17:31 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



利物浦奇蹟性淘汰巴薩，加上熱次闖進決賽，讓這次歐冠盃成為英超內戰。 美聯社 分享 facebook

利物浦與熱刺先後以大逆轉躋身歐洲足球冠軍聯賽決賽，阿森納與切爾西也將會師歐羅巴聯賽決賽，這是自歐洲足球兩大俱樂部戰事杯賽的決賽，頭一次全部是英超球隊之間的對決。這也是英超球隊前五季裡，西甲球隊五奪歐冠冠軍與四次問鼎歐羅巴聯賽這近乎壟斷的顛覆。

在以近五季為計算尺度、體現各大聯賽歐戰成績的歐足聯積分榜上，截至10日為止，英超本季已獲得21.071分，不僅是本季的搶分王，環比近五季也只比2016-2017賽季西甲所搶到的23.928分略低。由於兩場決賽無論結果都將繼續為英超漲分，要說本季是「英超盛世」也不為過。

經歷了2015年無球隊進入歐冠八強的最低潮，英超在近兩季復甦與十多年前的上一個巔峰有明顯不同。當時英超也曾占據過第一聯賽寶座，但當時的兇猛更多源於切爾西的「土豪」足球以及幾位英超名帥的運籌帷幄，聯賽的整體競爭力卻不如西甲。在體現中上游球隊水平的歐聯杯中，英超球隊被西甲的馬德里競技與塞維利亞等隊壓制，就是最好的證明。

青訓的成功，為英超如今的成功奠定基礎。英格蘭各級青年代表隊在近年洲際、國際大賽上屢有斬獲，本土新星不斷湧現；各拉丁語系名帥先後執教起英超強隊，更是讓英倫打法如虎添翼，再加上英超成功的商業運作、反哺俱樂部提升水平，連中游球隊也有了一定的競爭力。

英超長年的投入終於在今年迎來爆發，反觀其他歐陸豪門並未處於最佳狀態。皇馬連番換帥、自亂陣腳，拜仁受新帥上任後的磨合陣痛以及進攻線老化所拖累，馬競、尤文、巴薩、巴黎則都在看似穩操勝券的情況下，不幸成了本季歐冠「逆轉潮」的受害者。