馬德里網賽／錯過2賽末點反遭逆轉 費德勒止步四強

2019-05-11 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



前一天才打下生涯第1200場勝利，37歲的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）卻沒能闖過奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）這關，他在次盤「搶七」錯過兩個賽末點機會，反讓汀恩以3：6、7：6（13：11）、6：4逆轉拿下四強賽門票，接下來的羅馬名人賽費德勒也還未確定是否會參賽。

睽違三年再度參與紅土賽事的費德勒，2016年的羅馬名人賽就是在16強敗給汀恩，今年的印地安泉名人賽，汀恩同樣在男單冠軍賽擊敗費德勒，奪下生涯首座1000分級的名人賽冠軍，賽前雙方生涯交手費德勒以2勝3負略居下風。

首盤費德勒來勢洶洶，自己的發球局都完美保住並成功在第二局率先破發，也靠著此盤唯一的破發球局先下一城。次盤汀恩開始在費德勒的發球局施壓，不過他都一一化解危機，雙方在互保發球局的情況將戰局逼至「搶七」決勝局。

「搶七」決勝局費德勒連下三分取得領先，但汀恩也很快做出回應，一度反超取得6：4、兩個盤末點機會，但費德勒先是化解了三個盤末點，自己反倒有過兩個賽末點機會，不過同樣沒能成功拿下，最終雙方戰到13：11，才由汀恩扳回一城。

決勝盤費德勒雖先握有破發機會但沒能兌現，反倒讓汀恩率先突破，最終汀恩就以多破對手一個發球局的情況下辛苦拿下四強門票，下一戰將碰上塞爾維亞世界球王約克維奇（Novak Djokovic）。

「錯過賽末點後落敗是最糟糕的，這就是我的感受，不過我現在對紅土的感覺非常好。」費德勒說。賽後他也被問到下個賽季是否會再回到馬德里，他微笑著說：「也許是作為一名遊客，也可能是網球運動員，我現在還不知道。我不知道明年我的紅土計畫是什麼，但我喜歡在這裡打球，我在這裡有美好的回憶，我可以看到自己的狀態逐漸回來了。」

而籤表下半部，「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）以6：1、6：2輕取瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）挺進四強，下一戰將碰上希臘小將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。