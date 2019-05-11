一生一定要挑戰一次 花1.5年備戰超級鐵人三項

2019-05-11 18:08 運動筆記 劉雨禎



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雖參加過數次 51.5K 標鐵賽，超半鐵 113K 也不算陌生，但超級鐵人三項 226K（游3.8km，騎 180km，跑 42km）對我而言，仍是相當遙不可及的夢，是難以到達的境地。

不過，夢想是用來追求的，我始終相信，只要一步一腳印，無論結果如何，過程中必定會有豐碩的收穫。因此，秉持著我選擇參加的賽事『CHALLENGE TIWAN』所遵循的精神「Never Stop Improving」 ，在 2016 年完成 72 小時環台後，我和好友們（維明、信毅），決心再度挑戰自我極限，期盼能在 37 歲這一年一起踏入超級鐵人三項 226K 聖殿。另外，順便推坑小賴和崇閔挑戰超半鐵 113K。

想成為鐵人？！只有累積，沒有奇蹟

為了拉近這遙不可及的夢想，我訂定了短、中、長 3 階段目標，也就是標鐵 51.5K、超半鐵 113K 以及超鐵 226K，分 3 階段來挑戰，而總時程為 1.5 年。

有了目標，接著是安排例行的日常訓練。這真的是個難題，若單單只要練馬拉松，我會在 1 週的課表裡，安排有氧慢跑、間歇或漸速跑以及假日的 LSD 長跑，但這只是三鐵的1/3，僅僅跑步訓練而已啊！我還需要再加上游泳和自行車的訓練，另外重量訓練也不可少，但當時已年過 35 的我，可不只是一個上班族，還身為爸爸，作為丈夫了，怎麼可能有時間塞進這些訓練課表呢？

倘若真的塞滿、塞爆了，我想若不是我的肌肉群會先罷工，就是家庭或婚姻會充滿危機…..。於是我開始利用零零碎碎的空檔時間來訓練，也就是利用晚上睡覺前與清晨時段。

游泳

當然只能晨泳啦！每週 2 次的晨間泳訓，不論天氣有多冷，早上 6 點準時出現在游泳池前，固定游個 30~40分鐘後回家，然後準備上班去。偶而再穿插個永安新港海泳訓練，練練開放性水域，避免一開賽就被撈起來，打包回家。

騎車和跑步呢？

大部分是等小鐵去睡覺了，再上單車訓練台練騎，每次約個 1 小時左右；或者出門去滯洪池繞個 3 圈約 10 K 再回家。

然後，假日也很重要，大多是和戰友們一起做長距離訓練。而且，為了不影響假日親子時間，大多會約早上 4 點出門騎去玉井、甲仙、六龜等山區，練練肌力；或是跑上中寮山看看風景，以長距離的有氧訓練，慢慢將自己的體能一步一步推向高峰。

靠跑步在三鐵界裡闖蕩

有人說：『就是每一項都不是很強，所以才會進到三鐵的世界裡。』起初還感受不出來，但參加幾次賽事後，漸漸覺得好像蠻有道理的。為什麼這麼說呢？ 以我自已而言，在跑步界裡，我並不是跑很快的那位（好想要進Sub3啊！）。但在三鐵界裡，我的跑步好像還不錯。每次的比賽，游泳項目我總是落後其他選手，但卻可以從單車項目裡往前超越一點點，再從跑步路段裡追過許多人，進而站上凸台。而且，若是偶而天氣不好，賽事改成跑、騎、跑的兩鐵賽時，我就有更大的贏面XD！所以，跑步是我在三鐵賽裡的利器，只要體力分配得宜，就能獲得不錯的成績。

2019/4/27_ CHALLENGE TAIWAN 226K，賽前整備的慌亂

回到比賽的清晨，當時走在前往活水湖路上的心情，突然有種既期待又怕受傷害的感覺。而且在轉換區裡整備時還有莫名的慌張，熊熊間，這裡找不到自行車碼表、那裡找不著橡皮筋來固定卡鞋……，而前一日就買好，準備中午要吃的肉包，竟然也不知道放到哪去了（哭）。然後，開賽要下水前，腦中還在想…..我的防曬乳液到底有沒有放進 T1 轉換袋裡呢？這真的是最慌亂的一次了。但還好關關難過關關過，最後都有順利找到，呼～～。

SWIM 3.8K：成績1:29:19，分組第23名，總排145名

在游泳的部分，一開始心裡盤算著，我要沿著活水湖的邊邊游，但游著游著跟到了一位穿防寒衣的大哥，當時感覺我的速度跟他是差不多，於是開啟了追蹤系統，跟游了第1圈（全程須游2圈），但在第2圈要出發時稍微瞄了手錶，發現是 43 分多，心想～～嗯……好像有點慢。但游泳是我的弱項，考量後續還有騎和跑，故也不敢加快速度，索性繼續跟游。可是，後來發現防寒衣大哥的定位不是很好，一直左右偏移，於是放棄跟游，決定靠自己努力了，衝～～～。 最後游泳以 1:29:19 的成績作收，果然沒有達到預期。

BIKE 180K：成績 6:11:08，分組第 16 名，總排 80 名

在賽前幾天，持續關注著台東天氣預報狀況，當時顯示下雨機率皆高達80%以上，所以其實一直很擔心比賽當天需要冒雨前行。但也只能催眠自己，雨天總比大太陽好，下就下吧！結果老天爺非常賞臉，非但沒下雨還是個陰天，所以第一圈時騎得算順，如預期的在 3 小時通過 90K。可是好景不常，第二圈開始竟是個大大逆風，風吹得厲害，我騎得累……。就如同信毅說的，沿路的小草都跟我敬禮了，只能耐住性子趴在休息把上，藉以降低風阻等待折返點的到來。過折返點後，說真的已經有點不耐煩了，因為慢得有點離譜，於是大力一踩，然後大喊著『剛剛的逆風害我騎得那麼痛苦，該是還我順風的時候吧！』喊完後，好像突然醒了，有 POWER 了，就這樣乘風飛快的騎回終點，結束了自行車賽段。

RUN 42K：成績 3:49:29，分組第 3 名，總排 13 名

終於來到了我最喜歡的路跑賽段，很棒的是完成前兩項都沒抽筋，跑感也還不賴，所以前 10K 不知不覺得跑得比預期配速（5 分 20 秒/公里）還快，但為了避免後段爆掉，前段時時提醒自己要控制速度；但莫名地過了 25K 後，突然像消風的氣球一樣，完全提不起勁來，感覺跟前面跑的一樣，但一看手錶，已經快失守 6 分速了。看來，是該補充能量了，於是開始吃著自備的補給，經過補給站時也給臉噴水降溫，希望自己能像單車一樣再次從撞期中醒過來。終於在剩下最後 5K 回到森林公園時，真的又醒了。抱著開心的與期待的心情，跑在最後美麗的台東海岸路段，前進鐵花村（終點）～～我回來了。

比賽最後的500公尺，眼眶莫名的泛著淚水

跑步最後，當看到剩下 500 公尺的路牌時，忽然回想起 3 年前 3 天環島挑戰的最後一哩路(三位大叔72小時單車環島)，想著即將要完成夢想了，真心覺得這訓練的過程好漫長，現在的我，終於要踏過終點線了，其實感覺非常不真實。忽然，聽見熟悉的聲音從遠方傳來『爸比～爸比～』是小鐵。

影片~和小鐵一起衝線!!

等待在終點線前的小鐵朝我飛奔過來，此時我鼻子一酸，眼眶莫名的泛著淚水，沒錯～我感動到流淚了。這一刻，我真的感受到我完成了「超級鐵人三項 226」，沒想到我真的辦到了。能在最後牽著小鐵一起衝線，這感覺真的無法用言語來形容！但我永記於心。

超鐵 226 總成績 11:38:30，分組第五名，總排 31 名

這場226超鐵賽，我用了跟以往比賽不同的策略來執行，以前參加標鐵、10K或21K路跑，都是開全力在拚。但這是我第一次參加226，深怕自己在後段時會因後繼無力而爆掉，所以一路上皆以心率為依據，全程控制在自己的有氧區間內，時時感受身體的回饋，當心率過高或過喘時，我就強迫自己降低速度；若是感覺有點熱時，就盡可能多補充水份及鹽份。而遇到撞牆期而感到無力時，就利用補充GEL和BCAA，就這樣一路控制、修正、控制、修正，讓自己盡可能保留能量，直到路跑剩最後1K時，才拋開束縛，不管三七二十一，馬力全開豁出去。

最終，我如願在天黑前跨越了終點線，那一瞬間，除了夢想達標讓我狂喜，能在終點和家人、朋友一同分享喜悅，更讓這一年半的努力、堅持都值得了！我想這就是超鐵226迷人的地方吧。

在和朋友會合，進行短暫休息時，小白告訴我，線上即時成績查詢結果『我的成績是分組第 5 名』。當下，宛如摸彩中大獎一般，忍不住放聲大叫～O MY GOD，我從沒想過在226還有機會能上凸台，真是個意外的收穫！而且據說在Challenge的賽事裡，獲得分組前 6 名者，還能獲得『2019 Challenge世界冠軍賽斯洛伐克』的參賽資格喔！也就是可以出國比賽啦！但重點是哪來的旅費啊，歐洲耶….（留待未來我做足準備再挑戰吧！）。

題外話！三鐵界吊車尾的運氣

運氣，也是比賽非常重要的一環。在這一年半的三鐵賽裡，我的運氣還不錯，雖然比賽成績自己都不甚滿意，但卻都能意外的撿到上凸台的最後席次，哈哈哈~

2018.02.25 屏東大鵬灣 標鐵51.5K 分組第九名（取十名）

2018.10.20 台東超級鐵人三項 超半鐵113K 分組第七名（取七名）

2018.12.08 屏東墾丁鐵人三項 標鐵51.5K 分組第三名（取三名）

2019.04.27 Challenge Taiwan 超鐵226K 分組第五名（取五名）

#感謝在終點線不離不棄的小白、小鐵，你們是我堅持下去的力量。

#謝謝我的好戰友們~大炮、信毅、崇閔、小賴、榴槤，還好有你們陪我一起鍛鍊，讓我不孤單。

#謝謝潘媽媽辛苦的做雞精，讓我能體力充沛的面對每一次的訓練。

#謝謝我的大粉絲~美麗的Sandy，妳總是給我加油、打氣和按讚。

#謝謝超級台東地陪~伶伊，我這兩年去台東的比賽頻繁，而妳的表現也每年大大的進步，都有超乎期待。

#謝謝阿公店長跑協會的大家庭，和你們一起間歇跑的日子，讓我的跑步變得更進步了，更在今年高雄馬時，破了自己10年無法突破的PB，謝謝。

#謝謝欽懂的fitting，雖然這次的單車項目沒能好好的發揮，但讓我能坐穩180K而不肩痠背痛的，真是棒啊!!

#謝謝GIANT岡山日昇~老闆，總是讓我不用煩惱戰駒的調教問題。

#謝謝鐵人拔巴~蔡大哥與Nancy姐這段期間的協助，這個團隊真的很強大很棒!

#謝謝C果多鮮果汁~我補充能量的補給站。

#賴忻補習班