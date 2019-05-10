馬德里網賽／超級搶十險勝 謝淑薇挺進女雙決賽

2019-05-10 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



我國網球一姐謝淑薇今天與捷克搭擋史崔可娃（Barbora Strycova），在馬德里網賽女雙四強賽遭遇俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）／哈薩克佛絲可波耶娃（Galina Voskoboeva），雙方在前兩盤戰成6：4、4：6平手後，由台捷組合在超級搶十以10：7險勝，取得女雙決賽門票。

謝淑薇／史崔可娃這次名列馬德里網賽女雙第五種子，在日前的八強賽遭遇第三種子澳洲史托瑟（Samantha Stosur）／中國大陸張帥，只用了64分鐘就以6：2、6：4直落二取勝後，順利挺進到四強賽。

今天則是碰上俄羅斯與哈薩克組合庫德梅托娃／佛絲可波耶娃，雖然在首盤第二局就遭到對手搶先破發，但謝淑薇／史崔可娃隨即穩住陣腳在第五、七局兩度回敬破發後，以6：4率先搶下首盤。

第二盤雙方則形成激烈的破發大戰，在前九局賽事中兩組人馬各自破發兩次，但在關鍵第十局，謝淑薇／史崔可娃卻未能守成讓對手完成該盤第三度破發，以4：6遭扳平戰局。

在超級搶十中，謝淑薇／史崔可娃開盤先掉1分後卻連拿6分取得6：1領先，不過隨後對手也拉出一波6：1的攻勢追平，但接下來謝淑薇／史崔可娃未再給對手機會，連拿3分收下決賽門票，冠軍賽將遭遇第六種子加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／大陸徐一幡，我國選手曾有詹詠然在2017年與瑞士公主辛吉絲（Martina Hingis）在此賽事女雙封后。