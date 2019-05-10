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高球／全國業餘5月賽落幕 小將陳瑋利並列北區冠軍

2019-05-10 21:09聯合報 記者劉肇育╱即時報導

108年全國業餘高爾夫5月賽今天同時在北、中、南三區落幕，就讀林口佳林國中的16歲小將陳瑋利在競爭最激烈的北區男A組，以三輪217桿奪得分組第一，並名列北區所有男子選手之冠，可望第一次取得世界業餘排名積分，正式躋身世界業餘高球選手之林。

根據以往的標準，必須在藍梯開球、至少打三輪、名列同區所有男、女組選手第一，且成績不得超過標準桿6桿，才可取得世界業餘積分，因此中區男A組田中高中金翔承226桿、南區男A新化高中林義淵209桿均為該區成績最佳，桿數亦符合規定，有望開卡申請世界業餘積分，但最終仍待R&A當局審查後定奪。

前兩輪落後2桿的陳瑋利、今年佛度盃台灣區總冠軍許凱俊，及公開男子組何易叡等三人在北區5月賽最後九洞競爭激烈，打完15洞何易叡還領先1桿，可惜最後3洞吞了2次柏忌，陳瑋利則抓下1隻小鳥，最後反以2桿之差，贏得A組冠軍，且排名居北區所有男子選手第一。許凱俊退居男Ａ組第二、何易獲公開男子組冠軍，兩人同為219桿。

陳瑋利表示，他今天的開球表現並不好，但負責救球的切桿迭有佳作，再加上推桿中規中矩，成績始終穩定。他的母親張婷媗認為，陳瑋利最大的優點就在於情緒穩定，不會大起大落，他三天的成績分別是72、73、72，足以證明球風平穩，「過兩天就是母親節了，瑋利如果登上世界業餘排名之林，就是最棒的禮物。」

來自桃園平鎮國中的賴昱禓以219桿在男子B組稱王，這是他繼2月賽之後，連績在北區月賽奪冠，他同時也是4月的佛度盃台灣錦標賽男子Ｕ16歲組冠軍，證明球技日益成熟。北區女A組劉芃姍在落後3桿下，追平陳文芸，兩人同為226桿，但大會規定平桿由最後一輪較低桿者劉芃姍勝出。

林口佳林國中小將陳瑋利在競爭最激烈的北區男A組，以三輪217桿奪得分組第一。圖／...
林口佳林國中小將陳瑋利在競爭最激烈的北區男A組，以三輪217桿奪得分組第一。圖／中華高協提供
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