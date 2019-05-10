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卡巴迪／放眼2022亞運 中華隊國邀賽志在前兩名

2019-05-10 18:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

中華隊（黑衣）在首場比賽輕取香港。記者劉肇育／攝影
中華隊（黑衣）在首場比賽輕取香港。記者劉肇育／攝影
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2019台灣國際男子卡巴迪邀請賽今天在台北體育館展開三天賽程，今年賽事共有包括地主中華隊在內的七支隊伍將要爭奪冠軍，中華民國卡巴迪運動協會理事長忠仁指出，繼去年舉辦女子組賽事後，今年再辦男子組賽事，就是希望能放眼2022年杭州亞運會，刺激男子代表隊能在該賽事中拿下佳績。

引進我國才10餘年的卡巴迪運動，在去年雅加達巨港亞運會上開花結果，由女子代表隊拿下銅牌佳績，同時也是我國在亞運會的首面卡巴迪獎牌，展現卡巴迪協會努力推廣此運動的成果。

而今年卡巴迪協會再主辦台灣國際男子卡巴迪邀請賽，理事長黃忠仁表示，希望透過此賽事刺激國內選手進步，目標則放在2022年杭州亞運時，我國男女子代表隊都能派隊參賽並獲得佳績，卡巴迪協會也計畫在明年爭辦亞青女賽，給國內青年選手有更多表現舞台。

中華隊教練蔡威暘指出，這次舉辦男子組賽事就是希望為男子隊進入2022亞運會試水溫，「我們這次很多選手都是第一次參加國際賽，能在國內舉辦賽事，除了希望刺激選手外，我們也將目標訂在拿下前兩名，希望為國內年輕選手樹立榜樣。」

中華隊這次分組賽與香港、南韓分在同組，另一組則為日本、泰國、肯亞與馬來西亞，分組前兩名將能晉級到四強賽，在今天的首場比賽中華隊就以98：38輕取香港，晉級四強機會相當濃厚。

亞運中華隊
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