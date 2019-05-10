首屆東引軍事越野障礙賽 范逸臣將下場挑戰

2019-05-10 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



梁一貞（中）餵范逸臣（左）與林義傑（右）吃繼光餅。記者毛琬婷／攝影 分享 facebook 總獎金達到60萬元、首度舉辦的「2019東引軍事越野障礙賽」將在今年8月3、4日於馬祖東引開跑，今天下午舉行賽事宣傳記者會，此次賽道由超馬好手林義傑團隊規劃，儘管跑過極地、沙漠等級具有挑戰性的地形，這次東引越野障礙賽對林義傑而言也是極具挑戰性。

馬祖富有濃濃的戰地風情，除了南、北竿每年舉辦的路跑賽事外，這次還將前進東引鄉，此次賽事規劃16公里菁英競賽組、8.5公里勇士挑戰組及4公里休閒組，賽事名額共700人，即日起展開報名，至6月10日額滿為止。

賽道除了結合時下流行的越野障礙路跑與東引在地軍事文化，還能享受在地美食作為特色補給，完賽後還能獲得東引獨有的東引高粱紀念酒，歌手范逸臣、梁一貞也將同台飆唱，與大家在選手之夜同樂。

這次東引軍事越野挑戰賽由林義傑團隊規劃，林義傑也親赴當地現場實際下去試跑，雖然跑過極地、沙漠等極具挑戰的賽事地形，這次比賽的賽道對林義傑而言還是覺得富有挑戰性，「我想其中最讓我印象深刻的就是500公尺障礙，相信這對所有有當過兵的男生都是很有回憶的一部分，當然這次賽事不只男生可以參賽，更適合女生一起前來挑戰自我。」