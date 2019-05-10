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桌球／赴沖繩教小朋友打球 江宏傑：想到當初的自己

2019-05-10 11:19聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

江宏傑（後排右二）前往沖繩教小朋友打桌球。圖／華研國際提供
江宏傑（後排右二）前往沖繩教小朋友打桌球。圖／華研國際提供
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台灣桌球好手江宏傑上周末飛往日本沖繩，化身桌球大使和當地小球員度過揮汗的快樂時光，看到年輕球員揮汗練球，江宏傑也會想到以前的自己，而現在他身為台日聯姻的代表，江宏傑也希望自己能替桌球盡一分心力。

江宏傑說：「不論在哪裡看到有小球員喜歡桌球，都是令我最感動的事情。」這次前往沖繩的目的是參加沖繩ASTEEDA桌球隊落成的桌球教室開幕活動；而江宏傑效力日本T LEAGUE桌球聯賽已經結束第一年的賽程，接下來也確定續約、將會持續讓球迷看到他打拚的身影。

ASTEEDA桌球隊致力於推廣桌球，這次成立桌球學校，也規劃了一系列的特別活動，由江宏傑、張一博教練出席教學、打響第一波名聲。接下來還邀請到日本知名國手水谷隼的教練國廣哲彌、以及福原愛的專屬教練湯媛媛（日本入籍名稱張莉梓）進行活動，學校內有定期課程，讓當地小朋友報名參加。

與小球員互動時，江宏傑非常有耐心地一球一球指導，小球員失誤了也不曾出現情緒。他笑說：「每次回校園看到年輕球員，都會想到以前的自己。」他還透露自己當初打桌球的原因，是因為自己不喜歡睡午覺才有機會接觸桌球隊，不過後來真心愛上桌球這項運動。

而剛晉升為「二寶爸」的江宏傑，不免花些時間陪伴妻子福原愛，但他表示：「雖然很多人會以為自己沒有專注在桌球上，但我只是責任變多了，桌球仍然是我非常重要的事情。」5月底到6月中旬，江宏傑計畫出征公開賽，8月之後T LEAGUE聯賽即將開幕，明年的東京奧運當然也是身為選手的目標。

江宏傑（左）前往沖繩教小朋友打桌球。圖／華研國際提供
江宏傑（左）前往沖繩教小朋友打桌球。圖／華研國際提供
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桌球江宏傑福原愛
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