遭2次誤判險失格 屏東排灣族青年國際拳賽逆轉獲勝

2019-05-10 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



屏東排灣族青年宋維傑（左二）在台灣職業拳擊協會總顧問錢保誠（左三）等人的力挺申訴下扭轉乾坤，贏得國際職業拳王爭霸賽，獲晉級IBO亞洲金腰帶門檻。圖／台灣職業拳擊協會提供 分享 facebook 2019首屆海南自貿區（港）國際消費經濟論壇日前登場，21歲的屏東排灣族青年宋維傑在論壇期間推出的「博海爭霸」國際職業拳王爭霸賽，與大陸戰車型選手周志軒對戰，因大陸裁判2次誤判，險些喪失晉級IBO亞洲金腰帶資格，幸好在場台商台灣職業拳擊協會總顧問、台商錢保誠，以及2位國際裁判力挺申訴下，獲得挑戰IBO亞洲職業級賽事冠軍「金腰帶」門檻。

宋維傑說，職業拳擊在台灣因非重點項目，台灣的拳擊環境不好，選手培育相當不易，幸好有許多企業、台商的贊助與支持，選手才有足夠的資源訓練。

海南自貿區（港）國際消費經濟論壇今年4月底在海口市舉辦，有來自大陸、新加坡、印鳦尼、馬來西亞、香港、台灣等地專家學者，商討透過大數據、區塊鏈，加速實現海南成為國際旅遊消費中心。

海南省拳擊協會會長盧宗乾說，論壇期間，推出「博海爭霸」國際職業拳王爭霸賽，參賽隊伍規模十分龐大，由來自中國、泰國、菲律賓的12名選手出戰，將決出CBCU/IBO兩條洲際金腰帶。今年是海南第2年舉辦國際性賽事，盼結合運動賽事，發展當地的觀光旅遊。