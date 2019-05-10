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馬德里網賽／驚險退「跳跳人」費德勒收穫第1200勝

2019-05-10 07:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

37歲的「瑞士特快車」費德勒Roger Federer）在馬德里名人賽，男單16強面對世界排名第18的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils ）有驚無險拿下勝利，費德勒決勝盤化解兩個賽末點，反倒以6：0、4：6、7：6（7：3）驚險搶下八強門票，下一輪將面對世界排名第五的奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。

驚險拿下兩小時的三盤大戰，費德勒持續在紅土賽場上挺進外，這場勝利也是他在ATP巡迴賽中的第1200場勝利，費德勒表示，賽前並不知道自己即將達成這樣的里程碑。

「是的，我在比賽結束後只聽到了1200。 說實話，我不知道這件事。」費德勒賽後說。

過去費德勒對戰孟非斯雖取得9勝4負的對戰優勢，不過最近三次交手都在紅土賽場上，孟非斯近三次交手反倒取得2勝1負的領先。

此役費德勒首盤輕鬆賞給對手一個「貝果」，不料孟非斯在次盤起反彈直追，決勝盤費德勒又率先遭到破發、陷入0：3落後，好在他在第七局破回發球局，第12局發球局雖被對手逼出兩個賽末點，但費德勒頂住壓力將戰局逼至「搶七」，最終驚險拿下勝利。

「這場比賽帶給我很多訊息，我只是繼續相信、戰鬥，希望有些事情能照我的方式進行，我還我最後還需要點運氣，這場比賽我打得很好，所以我很開心。」費德勒說。下一輪費德勒將碰上汀恩，汀恩今年打下了印地安泉及巴塞隆納網賽兩座冠軍，

費德勒Roger FedererDominic Thiem
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