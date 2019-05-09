網球／馬德里名人賽 佛瑞爾宣告退休

2019-05-09 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



塞爾維亞「世界球王」約克維奇、「瑞士特快車」費德勒和「西班牙蠻牛」納達爾，網壇「四大天王」昨天一同在馬德里名人賽化身配角，一起鼓掌歡送西班牙名將佛瑞爾高掛球拍。

上月剛過37歲生日的佛瑞爾，台灣時間昨天深夜的第二輪賽事以4：6、1：6敗給年輕15歲的德國好手澤瑞夫，結束生涯最後一戰；他最後發球時，全場球迷起立鼓掌許久，賽後的退休儀式，小約、費德勒、納達爾、阿根廷巨人迪爾波卓、日本「網球王子」錦織圭等都出席，一起歡送佛瑞爾最後一程。

排名曾居世界第三、生涯打下27座ＡＴＰ金盃的佛瑞爾，2000年轉入職業，選擇在祖國結束近20年的職業生涯，他感性說，從沒預期會有像這樣的告別儀式，很多隔天還要出賽的選手都留在球場，「每個人都在這支持我，這會長存我心中，永不忘記。」