高球／全國業餘5月賽 希拉雅族好手繳完美表現

2019-05-09 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



陳文芸暫居北區領先。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

原住民潘繹凱雨中作戰，單日繳出無柏忌的完美表現。圖／中華高球協會提供 分享 facebook

無畏梅雨攪局，希拉雅族的潘繹凱今天在108年全國業餘高爾夫5月賽北區第二輪繳出2鳥、無柏忌的完美表現，成為亮點。首輪最低桿的「布農族小球王」高宜群則揮出73桿，兩輪合計143（-1）桿，和國立體大何易叡並列北區第一。

潘繹凱表示，因為關西山溪地球場地處山區，連日下雨，比賽當下雨勢又大，土質鬆軟，長桿容易出現白球嵌埋入土的現象。他的策略是把球的彈道壓低，球不以垂直落地的方式，就不會因為埋入土中無法尋獲而被罰桿，整個執行過程完美，順利完成保PAR任務，並在第3洞和第13洞抓下小鳥

他今年3月才獲得台灣長春高爾夫協會主辦的南區熱血傳承賽青少年業餘組第2名，有著190公分、107公斤的好身材，開球距離遠，被視為極具潛力的新秀。

108年全國業餘高爾夫5月賽今天在北、中、南三區進行第二輪比賽，在嘉南球場進行的南區賽事，以男A組台南新化高中林義淵67桿最精采，他抓了6鳥、1鷹，雖也出現3柏忌，兩輪137桿的成績仍取得11桿領先，南區總冠軍近在咫尺。

就讀雲林維多利亞實驗中學12年級的李睿紳，第二輪以69（-3）桿締造中區單日最佳；他在前9洞就抓下4鳥、1鷹，只用了30桿，可惜後9洞遁入凡間，花費超出標準桿3桿的39桿，不過兩輪145桿仍在中區獨佔鰲頭。

北區女子組以劉庭妤及剛拿到今年全大運女子高球金牌的戴佑珊的74桿為單日女生最佳，南湖高中的陳文芸兩輪151桿暫居第一。

相較於北區的雨勢凌厲，中區南峰球場的毛毛細雨，比賽就比較不受影響，只受到濃霧干擾約1小時，林余佑以151桿暫居領先；南區女子A組則以鄭昕然158桿暫居首位，B組吳純葳146桿領銜。