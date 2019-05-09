親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台將征戰日職
NBA
林書豪專區
MLB
棒球
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

SBL／賈西亞狂下三分雨 富邦灌台啤奪隊史首冠

李宗盛報喜認再婚！張清芳驚曝他「情愛很多的男人」

運動筆記難得狀況這麼好~第一次 ★☆ 坡 ★☆ 沒那麼恐怖跑步啟始
健行筆記【紐西蘭/北島】東加里洛國家公園Tongariro Alpine Crossing刺激好玩的黃金十稜之首，雷霆鋒
NBA今日最佳好球- Stephen Curry (5月9日)賽事精華- 勇士 vs. 火箭 (5月9日)

亞大3對3／見證金門戰史 軍事迷喊酷

2019-05-09 20:58聯合報 記者曾思儒╱即時報導

政大男籃在莒光樓前合影。記者曾思儒／攝影
政大男籃在莒光樓前合影。記者曾思儒／攝影
分享
第5屆亞洲大學三對三籃球錦標賽首度落腳金門，今天休兵日大會特別安排文化參訪行程，讓亞洲各國球隊有機會進一步認識金門，地主的女子組代表文化大學和男子組政治大學也都參加，自稱有點「軍事迷」靈魂的劉倩伶就大喊興奮。

大會今天早上先為各隊選手舉辦三對三研習，下午才是文化參訪行程，第一站從莒光樓展開，3台遊覽車再走訪翟山坑道和金水國小、得月樓和水頭聚落，儘管天公不做美，一路細雨相伴，不減大學球員遊興，多支隊伍還在迴音效果良好的翟山坑道高歌，十分歡樂。

文化女將方曉晴高一就曾和永仁高中造訪金門打比賽，她笑說：「那時待了10天，該去的都去過了。」隊友劉倩伶則是第一次踏上金門，對一切事務都喊新鮮，看到許多坦克、軍機擺飾不忘合影，「還有看到機關槍，滿酷的。」

政大4名球員也都是初訪金門，但4人滿腦子都是明天繼續進行的預賽，邊遊憩邊盤算，朱力勳說：「關鍵就是第一場對馬來西亞，一定要贏！」

昨天進行的首日分組預賽，各隊都進行2場賽程，明天再各自完成2場賽事，分組前2晉級11日登場的4強賽，賽會前兩名就能前進廈門的FISU世界盃三對三籃賽。

輔大所屬的B組，菲律賓代表聖佩德羅工商管理學院因有選手超齡，遭取消資格，輔大明天只要擊敗澳門大學就能拿到4強門票。

亞大3對3今天下午進行文化參訪，參加活動的各國隊伍在金水國小前大合照。記者曾思儒...
亞大3對3今天下午進行文化參訪，參加活動的各國隊伍在金水國小前大合照。記者曾思儒／攝影
分享
文化大學在翟山坑道前自拍留念。記者曾思儒／攝影
文化大學在翟山坑道前自拍留念。記者曾思儒／攝影
分享

永仁高中
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

羽球／母親節應景 戴資穎曬奶奶靚照

2019-05-09 18:45

東奧／首批門票開始販售 6月中受理海外購票

2019-05-09 18:54

羽球全團賽／周天成領軍 合庫4強就位

2019-05-09 18:04

網球／福岡網賽 梁恩碩女單輕鬆進8強

2019-05-09 16:42

羽球／世錦賽首波名單公布 球后戴資穎領銜出征

2019-05-09 11:25

NBA／看到熱刺逆轉勝 奈許講評喜極而泣

2019-05-09 09:05

歐冠盃／盧卡斯演帽子戲法 熱刺隊史首次晉決賽

2019-05-09 07:59

馬德里網賽／克服胃部病毒來襲 納達爾挺過晉級

2019-05-09 07:54

馬德里網賽／謝淑薇女雙闖8強

2019-05-08 23:44

歐冠盃／利物浦逞凶 梅西三冠王夢碎

2019-05-08 23:44

網球／墨瑞術後5個月復出？ 獲女王草地賽外卡

2019-05-08 21:00

高球／小三接觸高球 花蓮海星高宜群成大黑馬

2019-05-08 19:53

高球／全國業餘5月賽首輪 男A組最猛

2019-05-08 19:43

亞大3對3／錢薇娟帶隊哲學：「我的球隊一定要玩！」

2019-05-08 19:05

歐冠盃／利物浦奇蹟逆轉 紐時：巴薩逆境能力差

2019-05-08 16:29

東奧／體育署長高俊雄預估 約50人可取得參賽資格

2019-05-08 15:30

準媽媽運動有助順產及文產後恢復身材 但須注意事項

2019-05-08 15:26

馬德里網賽／時隔3年紅土首勝 費德勒：我很享受

2019-05-08 14:51

歐冠盃／巴薩恥辱出局 蘇亞雷斯：防守如兒戲

2019-05-08 09:05

馬德里網賽／拍落美澳組合 謝淑薇女雙挺進八強

2019-05-08 09:03

歐冠盃／實現7%機率 利物浦4球逆轉巴薩晉決賽

2019-05-08 06:54
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

2019-05-09 13:15

NBA／杜蘭特傷退驚魂 診斷為右小腿拉傷

2019-05-09 12:49

NBA／杜蘭特將進一步診斷 G6出賽可能性低

2019-05-09 16:18

NBA／字母哥全能表現 公鹿退綠衫軍晉東區決賽

2019-05-09 10:41

MLB／菊池雄星7.2局好投 帽簷染色遭疑松焦油

2019-05-09 10:45

NBA／湯普森聯手杜蘭特飆分 勇士半場暫領先火箭14分

2019-05-09 11:43

NBA／對火箭前5戰賽況異常激烈 柯瑞盼找回三分手感

2019-05-09 16:58

NBA／體會利物浦逆轉心情 勇士柯爾飆髒話讚美球員

2019-05-09 14:53

NBA／杜蘭特第六戰恐缺陣 湯普森：奪冠需要他

2019-05-09 16:02

NBA／連4戰命中率不及4成 厄文：得從中學到教訓

2019-05-09 12:14

NBA／反撲功虧一簣 火箭主帥：我們會再回來這裡

2019-05-09 14:24

NBA／新帥難產？沃神爆泰隆魯與湖人談判破裂

2019-05-09 10:01

NBA／68歲生日戰勇士 丹東尼生日夜勝率百分百

2019-05-09 08:56

NBA／球隊表現不符期待 綠衫軍教頭：我的問題

2019-05-09 16:03

羽球／世錦賽首波名單公布 球后戴資穎領銜出征

2019-05-09 11:25

矽谷金球對決常春藤魔球 勇士、火箭新世代比拚

2019-05-09 07:00

NBA／看到熱刺逆轉勝 奈許講評喜極而泣

2019-05-09 09:05

NBA／公鹿18年後重返東決 安戴托昆波勉勵隊友

2019-05-09 14:32

NBA／雷納德輕鬆打 來個「雙十」就好

2019-05-08 23:44

NBA／拿羅斯例子激勵沃爾 亞瑞納斯望後輩走出傷痛

2019-05-09 10:04

NBA／泰隆魯接主帥急踩煞車 湖人將新增更多考量人選

2019-05-09 11:06

日職／罕見洋將出缺 呂彥青卻錯過黃金時間

2019-05-09 07:00

MLB／一壘打才93支 賈羅百轟先達陣成史上首位

2019-05-09 08:22

MLB／觸身球砸動刀肘嚇死人 大谷3打數又吞2K

2019-05-09 10:12

NBA／第四節消失？ 哈登：我不知道

2019-05-09 17:42

NBA 2019季後賽對戰表─西區

2019-05-09 13:40

中職／羅力留下1千局紀念球 盛讚索沙是新希望

2019-05-08 22:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top