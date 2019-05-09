亞大3對3／見證金門戰史 軍事迷喊酷

2019-05-09 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



政大男籃在莒光樓前合影。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 第5屆亞洲大學三對三籃球錦標賽首度落腳金門，今天休兵日大會特別安排文化參訪行程，讓亞洲各國球隊有機會進一步認識金門，地主的女子組代表文化大學和男子組政治大學也都參加，自稱有點「軍事迷」靈魂的劉倩伶就大喊興奮。

大會今天早上先為各隊選手舉辦三對三研習，下午才是文化參訪行程，第一站從莒光樓展開，3台遊覽車再走訪翟山坑道和金水國小、得月樓和水頭聚落，儘管天公不做美，一路細雨相伴，不減大學球員遊興，多支隊伍還在迴音效果良好的翟山坑道高歌，十分歡樂。

文化女將方曉晴高一就曾和永仁高中造訪金門打比賽，她笑說：「那時待了10天，該去的都去過了。」隊友劉倩伶則是第一次踏上金門，對一切事務都喊新鮮，看到許多坦克、軍機擺飾不忘合影，「還有看到機關槍，滿酷的。」

政大4名球員也都是初訪金門，但4人滿腦子都是明天繼續進行的預賽，邊遊憩邊盤算，朱力勳說：「關鍵就是第一場對馬來西亞，一定要贏！」

昨天進行的首日分組預賽，各隊都進行2場賽程，明天再各自完成2場賽事，分組前2晉級11日登場的4強賽，賽會前兩名就能前進廈門的FISU世界盃三對三籃賽。