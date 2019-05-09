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東奧／首批門票開始販售 6月中受理海外購票

2019-05-09 18:54中央社 東京9日綜合外電報導

東京奧運國內門票開賣。 美聯社
東京奧運國內門票開賣。 美聯社
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2020東京奧運首批門票今天開始販售，日本居民即日起可針對想要觀賞的競賽項目申請抽籤購票，至於海外購票自6月15日起開始受理申購。

首批販售的門票涵蓋33個競賽項目，票價最便宜是2500日圓（約新台幣705元）的普通票，而開幕式的最佳座位區要價令人咋舌高達30萬日圓（約新台幣8萬4650元）。

所幸半數的票種價格低於8000日圓，而有小孩、老人與殘障人士的日本家庭，可購買只需2020日圓的團體優惠票。

2020年東京奧運行銷專員早川裕子（YukoHayakawa，音譯）表示，賣給日本居民的票價「與2012年倫敦奧運差不多，但比2016年里約奧運稍貴些。」

首波抽籤購票申請僅開放日本居民至5月28日止，中籤的幸運兒將於6月20日被告知，並需於兩周內完成付款。

儘管門票販售並非是先到先得模式，而且5月28日前進入抽籤購票申請者都有相同機會取得門票，不過東京奧運官網的購票系統今天開始啟用就大爆滿。

至於海外申請購票者自6月15日起，可透過各國「授權售票代理商」（Authorised Ticket Resellers,ATR）購票。

目前距離東京奧運開幕式僅剩不到450天，各個比賽場館的座位配置尚未敲定，主辦單位尚未提供確切門票張數。

不過主辦單位指出，首批門票張數大約是780萬張，這與他們當初申辦奧運時的估算一致。

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