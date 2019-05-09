兩岸對接再出擊 真大吉林華南師範簽署MOU

2019-05-09 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019年務實兩岸運動休閒管理學術研討會在真理大學淡水校園登場。圖／真理大學提供 分享 facebook 為了強化兩岸運動休閒管理的學術交流，由真理大學觀光與運動學院所舉辦的「2019年務實兩岸運動休閒管理學術研討會」今天在淡水校園隆重登場，本次研討會預計舉辦兩天，除了針對現今兩岸運動休閒管理的發展進行分享外，真理大學與吉林體育學院，而華南師範大學體育科學院與該校觀光與運動學院也進行校對校與院對院的MOU與MOA簽署，未來雙方除了提供真大教師移地研修的機會外，也將提供更多的交換學生名額建立彼此友好關係。

此次會議與會的大陸學者包含廣州華南師範大學院長周愛光、副院長楊忠偉、廈門大學教授郭瓊珠、吉林體育學院長李豪傑、山西師範大學院長鄭旗與廈門華僑大學院長邢尊明共6位學術代表，隨行的還包含福建漳州觀光局、廈門武術協會與多民企業代表。

真理大學運動管理學系承辦兩岸學術研討會已多年，而本次活動的計畫主持人呂銀益教授時常接受大陸知名大學的邀約演講，因此累積豐厚人脈。

呂銀益表示，大陸在國際級的運動表現上是有目共睹的，而台灣在休閒管理的發展上近幾年也是成績優異，因此透過學術交流的方式讓雙方彼此學習成長將有助於運動休閒管理在未來的正向發展。

教育部體育署主秘葉丁鵬也歡迎所有與會的大陸代表，且期許藉由學術交流的推動讓兩岸的高等教育一起齊步向前走。兩天的會議行程中，大陸代表團除了主持論文評述，也將在地主學校的安排下進行觀光導覽，真大運管系的主任呂惠富表示將帶領大陸代表團遊覽淡水風光外，也將在晚上以台灣小吃宴請此次前來的賓客，希望此次的會議行程與交流協定的簽署能增加未來雙方間的合作互惠。