羽球全團賽／周天成領軍 合庫4強就位

2019-05-09 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



周天成率合庫A闖進4強。圖／中華羽球協會提供 分享 facebook 有我國羽球「一哥」周天成坐鎮，合庫A今天提前拿到「108年全國羽球團體錦標賽」男子甲組4強門票，尋求衛冕的土銀A也順利晉級，加上亞柏A和亞柏B，晉級明天登場的4強賽。

合庫A昨天兩勝在手，今天碰年輕的中租企業A由小天打頭陣，他兩局都只讓對手拿13分，輕鬆搶下第一點，接續林家翾雖以21：23、14：21不敵林俊易，不過兩組雙打李勝木／林家佑、李哲輝／楊博軒接連守護勝利，率隊拿到4強資格。

亞柏兩隊雙雙晉級，土銀A在男雙新組合「麟洋配」王齊麟／李洋領軍下也順利出線，明天將繼續爭奪決賽門票。

羽球全團賽5日就已開戰，國小組賽事昨天先結束，男團冠軍北市民權A、亞軍台南市崑山國民小學、季軍由雙蓮國小、北市民權B並列；女團方面，高雄市前鎮區民權國小奪冠、台中市大鵬國小第二、大溪國小及屏東仁愛國小並列第三。

乙組賽事今天也產出4強名單，男團有亞柏雄中A、台灣體大（極限）A、Apacs糖朝、國立體育大學A；女子組則是中租大同、亞柏雄中B、亞柏雄中北市大、台電金甌。

今年賽事在苗栗巨蛋舉行，賽事免門票，最後決賽將於11日上午9時，由男子團體率先開戰、女子團體壓軸出場，緯來育樂台、YAHOO!奇摩運動，中華電信MOD將全程轉播。