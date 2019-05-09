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網球／福岡網賽 梁恩碩女單輕鬆進8強

2019-05-09 16:42中央社 台北9日電

梁恩碩。 報系資料照
梁恩碩。 報系資料照
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台灣網球小將「小鋼砲」梁恩碩今天在ITF日本的福岡女網賽女單次輪，以6比3、6比3直落二擊敗英國女將布羅迪（Naomi Broady），輕鬆挺進8強。

梁恩碩上週在日本的岐阜女網賽，一路過關斬將闖進決賽，最終拿下亞軍，本週最新公布的世界排名，她從原先的190名跳升至生涯新高的155名，本週她轉戰福岡，榮膺大會女單第5種子。

同屬ITF層級的福岡女網賽，總獎金為6萬美元（約新台幣187萬），大會頭號種子則是上週岐阜女網賽決賽，擊敗梁恩碩封后的哈薩克女將迪雅絲（ZarinaDiyas）。

由於福岡女網賽梁恩碩與迪雅絲，籤位分屬在上下半部，因此「小鋼砲」若想復仇，就得一路打進冠軍賽才有機會。

福岡女網賽首役，梁恩碩在首盤棄守的劣勢下，連趕兩局，最終以6比7（5）、7比5、6比2逆轉擊敗地主球員今西美晴，挺進第2輪，今天她則遭遇世界排名356名的英國女將布羅迪，全場僅用一個小時，就以直落二淘汰對手。

拿下8強門票的梁恩碩，下一輪的對手，將是大會第2種子、世界排名119的英國女將華生（HeatherWatson），兩人過去沒有任何交手紀錄，若梁恩碩下一戰能擊敗對手，並取得4強門票，下週的世界排名可望突破150名大關。

梁恩碩
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