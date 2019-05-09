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NBA／看到熱刺逆轉勝 奈許講評喜極而泣

2019-05-09 09:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

奈許喜極而泣。 擷圖自畫面
奈許喜極而泣。 擷圖自畫面
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NBA名人堂球員奈許（Steve Nash）熱愛足球是眾所皆知，他在2015年退役後不像其他球員擔任籃球賽講評，而是在去年加入美國媒體Bleacher Report的團隊，播報足球賽事，也包括歐冠盃。

今天歐冠盃進行另一組四強賽事，英超勁旅熱刺隊靠著盧卡斯（Lucas Moura）上演帽子戲法、且在傷停補時就要結束前踢進石破天驚的絕殺球，以3：2逆轉阿賈克斯，最終兩隊總進球雖戰成平手，不過熱刺在客場進球數較多的情況下，搶下另一張決賽門票。

而奈許受邀擔任這場比賽的講評，看到從小支持的球隊以精彩刺激的結局收下隊史首張歐冠決賽門票，當場激動的淚灑攝影棚，他看到盧卡斯踢進決殺球、率隊晉級決賽時，也立刻跳離座位上，跑到攝影棚內的電視後方，之後看到他情緒激動地在攝影棚喜極而泣，用手擦去眼角的淚水。

隨後奈許向他的轉播搭擋說：「我無法繼續解說了，我太激動了，麻煩你們幫我頂替一下。」受到出生於倫敦的父親影響，奈許從小就是熱刺球迷，現在看到熱刺克服上半場0：2落後上演逆轉秀，搶下隊史首張歐冠盃決賽門票，也讓他的情緒無比激動。

Steve Nash英超名人堂
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