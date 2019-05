NBA／看到熱刺逆轉勝 奈許講評喜極而泣

奈許喜極而泣。 擷圖自畫面 分享 facebook NBA名人堂球員奈許(Steve Nash)熱愛足球是眾所皆知,他在2015年退役後不像其他球員擔任籃球賽講評,而是在去年加入美國媒體Bleacher Report的團隊,播報足球賽事,也包括歐冠盃。

今天歐冠盃進行另一組四強賽事,英超勁旅熱刺隊靠著盧卡斯(Lucas Moura)上演帽子戲法、且在傷停補時就要結束前踢進石破天驚的絕殺球,以3:2逆轉阿賈克斯,最終兩隊總進球雖戰成平手,不過熱刺在客場進球數較多的情況下,搶下另一張決賽門票。

而奈許受邀擔任這場比賽的講評,看到從小支持的球隊以精彩刺激的結局收下隊史首張歐冠決賽門票,當場激動的淚灑攝影棚,他看到盧卡斯踢進決殺球、率隊晉級決賽時,也立刻跳離座位上,跑到攝影棚內的電視後方,之後看到他情緒激動地在攝影棚喜極而泣,用手擦去眼角的淚水。

隨後奈許向他的轉播搭擋說:「我無法繼續解說了,我太激動了,麻煩你們幫我頂替一下。」受到出生於倫敦的父親影響,奈許從小就是熱刺球迷,現在看到熱刺克服上半場0:2落後上演逆轉秀,搶下隊史首張歐冠盃決賽門票,也讓他的情緒無比激動。

.@SteveNash was in tears at full-time of Tottenham's win pic.twitter.com/ifEZEbinYR