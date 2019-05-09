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歐冠盃／盧卡斯演帽子戲法 熱刺隊史首次晉決賽

2019-05-09 07:59聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

盧卡斯上演帽子戲法。 美聯社
盧卡斯上演帽子戲法。 美聯社
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利物浦在主場對西甲豪門巴塞隆納反攻四球，以總進球數4：3逆轉收下歐冠盃決賽門票後，另一場四強賽，熱刺隊也上演逆轉秀，在盧卡斯（Lucas Moura）上演帽子戲法、且在傷停補時就要結束前踢進石破天驚的絕殺球，以3：2逆轉阿賈克斯，最終兩隊總進球雖戰成平手，不過熱刺在客場進球數較多的情況下，搶下另一張決賽門票。

第一回合熱刺在主場以0：1不敵阿賈克斯，此役在客場必須要贏球才有機會拿下決賽門票，不過熱刺在上半場踢完陷入0：2落後，但他們靠著盧卡斯先在第55、59分鐘連進兩球追平，之後雙方雖有攻勢但欠缺臨門一腳，直到傷停補時快結束前，盧卡斯再踢進此役第三顆進球，絕殺對手，率隊首度挺進歐冠盃決賽。

看到球隊從落後到逆轉奪下隊史首張歐冠盃決賽門票，教頭波切蒂諾（Mauricio Pochettino）也忍不住激動淚水，賽後與球員們相擁慶祝。來到賽後記者會時，他仍難掩激動情緒。

波切蒂諾說：「我還是不知道該說什麼好，我太激動了。謝謝你足球，我的球員們都是英雄，早在去年我就一直在說他們都是英雄，你不可能在足球以外的地方再感受到這樣的情緒，謝謝所有相信我們的人，現在的心情很難用言語形容。」

雖然帶著必勝的壓力來到客場，波切蒂諾認為這不是壓力，有的只是球隊的激情、對足球的熱愛，對於致勝英雄盧卡斯，波切蒂諾更直誇他是「超級英雄」；盧卡斯則是謙虛的將贏球歸功於團隊，「比賽不是我一個人的，是屬於隊友及大家的團隊合作，每個人都很努力，在客場出賽十分艱難，但我一直相信我的隊友。」

巴塞隆納利物浦西甲
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