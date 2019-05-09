馬德里網賽／克服胃部病毒來襲 納達爾挺過晉級

2019-05-09 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



納達爾。 美聯社 分享 facebook 來到最拿手的紅土賽季，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal ）在蒙地卡羅名人賽、巴塞隆納公開賽都止步四強，這次他挺過先前胃部病毒的挑戰，在馬德里名人賽32強耗時1小時38分鐘，以兩個6：3拍落世界排名第30、年僅18歲的加拿大新秀奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime），晉級16強。

紅土賽場前兩站都止步四強，納達爾經歷近四年中最糟的紅土賽季開局，這次來到馬德里又遭遇胃部病毒的挑戰，因此在比賽前納拿爾錯失了練習時間，也不知道自己的身體是否能夠應付這次的比賽。

此役首度碰上年僅18歲的加拿大新秀奧格‧阿里辛，奧格‧阿里辛今年初的世界排名還在百名外，不過他在里約公開賽及邁阿密公開賽分別拿下亞軍及四強的成績，讓他世界排名直升到前30。

不過在馬德里五度登頂的納達爾，克服身體的不舒服，首盤自己的發球局完美守住，且只讓對手拿到四分，並在關鍵第八局、此盤唯一的破發機會成功破發，次盤又三破對手發球局，最終以直落二在馬德里開出紅盤。

「我已經得了這種胃部病毒好幾天，所以這場比賽對我來說非常重要。」納達爾賽後說，「我一直在進步，雖然身體在一段時間內仍有點虛弱，但我對這場比賽非常滿意，這場勝利非常重要。」