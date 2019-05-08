高球／小三接觸高球 花蓮海星高宜群成大黑馬

2019-05-08 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



花蓮海星高中高宜群（左）在北區5月賽，以70桿領先， 右為他的父親高智遠。圖／中華高球協會提供 分享 facebook 初次在全國業餘高爾夫北區月賽登場，花蓮海星高中高宜群搶盡風頭。他從小就在台東縣卑南鄉長大，國小三年級起開始接觸高爾夫，且是布農族「台灣黑熊高爾夫球隊」中一員，球風沉穩內斂，讓他在今天以70桿（-2）大放異彩。

高宜群母親是布農族原住民，父親是平地人，目前是花蓮海星高中高一學生、去年此時仍在台東豐田國中、前年則遠赴南投鳳鳴國中念國二、國一就讀台東育仁中學。

五年來換了五所學校，高宜群高爾夫學習之路顯得一波三折，卻可以毫無罣礙吸取各家精華，曾獲中區月賽男B組冠軍，但在北區月賽卻是生面孔，在學長溫新的引薦下，從老家台東卑南鄉北上就讀花蓮海星高中。

高宜群平常住在學校宿舍，雖然經常離鄉背井，就像他自己所說的，開球不遠、跟大多數青少年選手一樣，起伏不定，但是對外界的干擾，卻常視若無睹，隨遇而安成他高球學習生涯最穩定的助力。

雖然在很多學校打過高爾夫，不過高宜群印象最深刻的，還是屬於自我認同最強的布農族「台灣黑熊高爾夫球隊」，他表示台灣黑熊隊就是一個高爾夫大家庭，他心目中的教練就是球隊的精神領袖迪秧和教練馬耀福佑，有一天他縱使成了球王，他還是會選擇作「台灣黑熊高爾夫球隊」的傳人。