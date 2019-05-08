高球／全國業餘5月賽首輪 男A組最猛

2019-05-08 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



國立體大何易叡，以71桿在北區5月賽第一輪暫居第二。圖／中華高球協會提供 分享 facebook 108年全國業餘高爾夫5月賽，8日起分北、中、南三區競桿。花蓮海星高中高宜群成賽會大黑馬，以70桿（-2）在北區領先群雄，中區以彰化縣田中高中金翔承72桿暫列第一；南區以台南新化高中林義淵70桿（-2）最佳，各區領先者均是競爭最激烈的男A組（16歲以上~19歲以內）賽事。

今年2月才滿16歲的高宜群初次在北區月賽登場，立刻展現熟練的獵鳥攻勢，共抓4隻小鳥，可惜2次柏忌都栽在5桿洞，距離成了最大考驗。他認為自己最大的優勢是開球角度直，敢攻果嶺，但開球距離不突出，是潛在威脅。

高宜群畢業自台東卑南太平國小，小三就開始接觸高爾夫，父親高智遠非常支持他打高球，高宜群也很享受四處奔波打球的樂趣。

國立體大何易叡第一輪勇抓4隻小鳥，以71桿緊追在後，在男子公開組則暫居第一，展現減重10公斤的瘦身成果。他表示，以前肌肉比較僵硬，最近在「張婷媗工作室」的規畫下，積極從事肌肉活動度訓練，甩肉近10公斤，身體的柔軟度也改善很多，而且肌肉比較不容易疲累， 應該跟成績獲得突破有關聯。

何易叡4月下旬才在山溪地球場取得今年全運會台北市代表，狀態正好，前兩天的台灣業餘高球錦標賽資格賽他也參加第一輪比賽，球場地形正熟，為締造佳績創造有利條件。