亞大3對3／錢薇娟帶隊哲學：「我的球隊一定要玩！」

2019-05-08 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



北市大第2戰演出逆轉勝，球員開心和教練錢薇娟擊掌慶賀。記者曾思儒／攝影 分享 facebook 邁入第5屆的亞洲大學三對三籃球賽首度落腳金門，大會特別規畫明天的半日文化導覽行程，地主女子隊代表之一北市大學已經報名，教頭錢薇娟笑說：「當然要讓小朋友去看看，我的球隊一定要玩！」

錢薇娟分享，自己20年前還是球員，就曾和國泰移地訓練造訪金門，之後也曾以體委會副主委到金門參與離島運動會，但隊上4名球員幾乎都是初訪金門，難得機會當然鼓勵球員四處走走。

除了認識金門，此行最重要的當然還是球場上的經驗累積，錢薇娟提到，全場五對五的基礎之一就是3人組合，三對三除了能延和小組組合，也要有許多個人單打動作和外線，另外就是肢體對抗的提升，她笑說：「之前看雲南師範大學和伊朗的比賽，天啊，根本就在打架，很凶啊！」

她點出自家球隊優劣，「這樣看下來，台灣球員技術好，但身體對抗還是比較差，像我們小朋友對三對三的規則和戰術就還沒很熟悉，還要再轉換和修正。」

今年賽事男、女子組各有10隊，預賽各分兩組，進行單循環後取分組前2晉級4強，前兩名的球隊就可取得廈門舉行的FISU世界盃三對三門票。

地主女子代表北市大、文化大學和男子隊輔仁大學、政治大學今天都有兩場賽程，最先結束今天賽事的北市大學勝率百分百，第2戰碰雲南師範大學更扭轉最後1分鐘還落後3分劣勢，靠莫翊妏最後13秒飆進致勝外線，寫下14：13逆轉勝。

莫翊妏笑說，落後3分時真的很緊張，但對手凶悍球風也逼出自家的求勝心，「就覺得我們不可以輸！」她最後出手就是擅長的左邊45度，球一離手就有進球預感。

不過分組最後兩戰北市大要碰的是強悍的蒙古國立大學和伊朗代表伊斯蘭自由大學，想取得分組前2難度不小。