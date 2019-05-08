歐冠盃／利物浦奇蹟逆轉 紐時：巴薩逆境能力差

2019-05-08 16:29 台灣醒報 台北報導



利物浦靠著邊後衛小將阿諾德靈機一動的快速開角球，由奧里吉踢進逆轉第4球，完成這場「安菲爾德奇蹟」。 美聯社 分享 facebook

歐冠四強賽次回合上演奇蹟，利物浦克服三球落後劣勢，扳回4球完成逆轉晉級！歐冠四強首回合由梅西領軍的巴塞隆納領先3:0，而利物浦因傷了幾位關鍵球星，歷史紀錄認為逆轉機率僅6%。但最終靠著2位替補上陣的攻擊手各進2球，反倒以4:3完成逆轉，被球迷稱為「安菲爾德奇蹟」（利隊主場），而巴薩則連2年在歐冠被上演史詩級逆轉。

6%的逆轉機會

根據《CNN》報導，歐冠四強對戰組合中，巴薩首回合在主場以3:0取得大優勢，「紅軍」利物浦更在聯賽傷了主力攻擊手「埃及球王」薩拉赫及超級搭檔費爾米諾，換言之，他們在8日的次回合得擺上出賽場次不多的奧里吉、威納杜姆及沙奇里，這樣的逆境連歷史數據都不看好，他們認為紅軍最多只有6%機會，能逆轉球王梅西的巴薩。

但紅軍開賽積極搶攻的表現說明，團隊並沒有放棄，奧里吉開場7分鐘就破門，下半場替補上陣的威納杜姆在10分鐘內連進2球，雙方踢成3:3平手，不過，比起氣勢正處於顛峰的紅軍，巴薩幾乎像被打暈一樣，第79分鐘防守角球時全員心不在焉，被阿諾德靈機一動，很快開球，面向幾乎沒人防守的球門，奧里吉打進逆轉的第4球，最終宣告逆轉成功。

巴薩逆境應對能力差

據《紐約時報》報導，這場被稱為「安菲爾德奇蹟」之戰除了說明紅軍的不屈不撓以外，也看出巴薩在逆境時的表現荒腔走板，陣中主帥巴爾韋德必須扛下大部分的責任，而後防線殘破更是落敗主因。

這已是巴薩連續第2年在歐冠被寫下史詩級逆轉，去年的8強賽，巴薩也是在首回合領先3球時，被羅馬在羅馬城主場完成大逆轉，這些都說明這支西甲強權在逆境的應對能力已非頂級，陣容老化更是不可忽視的原因，這次的歐冠失利勢必會讓巴薩考慮換帥、改革的可能。

而這場逆轉也讓利物浦連2年殺進歐冠決賽，對手將在9日凌晨熱刺與阿賈克斯之間產生，若熱刺能克服首輪的1球落後完成逆轉，歐冠決賽會是11年來首次是英超球隊內戰，當年是曼聯通過點球大戰，擊敗切爾西。

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