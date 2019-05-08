馬德里網賽／時隔3年紅土首勝 費德勒：我很享受

2019-05-08 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



費德勒3年來紅土首勝。 歐新社 分享 facebook 前一次站上紅土賽場已經是2016年，「瑞士球王」費德勒（Roger Federer）8日馬德里網賽男單首戰，6：2、6：3直落二輕取世界排名39的法國賈斯蓋（Richard Gasquet），還屢屢送上精采切球美技，順利挺進第三輪。

「重返紅土感覺很棒。」37歲的費德勒，前兩年為了保持身體狀態迎接草地賽季，連兩年放掉紅土，不過今年有別以往，年初就表明法網不會缺席，將繼2015年後首度回到羅蘭•加洛斯（Roland Garros）球場，馬德里網賽作為熱身，重溫紅土技巧和感動。

「回到紅土感覺很棒。」費德勒名列第四種子，首輪輪空，次輪花不到1小時解決賈斯蓋，他整場發出七記Ace球，發球局全保。費爸坦言比賽中難免纏鬥，「你得迅速到另一端，就得滑步。你得運用跟硬地和草地賽完全不同的技巧。」

費德勒過去三度在馬德里掄元，下一戰有可能遇到法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）同在籤表上半部，他次輪6：4、6：2輕騎過關。「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）首戰則將碰上外卡挺進的加拿大18歲小將奧格‧阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。