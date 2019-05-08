東奧／體育署長高俊雄預估 約50人可取得參賽資格

2019-05-08 15:30 中央社 台北8日電



舉重女將郭婞淳。 報系資料照 分享 facebook 體育署長高俊雄今天前往立法院備詢，他首度鬆口表示，若不含女壘、女足與棒球等團隊項目，2020東京奧運預估應有50名台灣運動員可取得參賽門票。

東京奧運將於明年7月24日在日本東京登場，目前台灣僅有射擊女將田家榛與吳佳穎取得奧運門票，至於其他運動項目，仍在積極備戰爭取奧運入場券。

體育署今天前往立法院，針對2020備戰東京奧運進行專題報告，教育部長潘文忠在報告時提到，明年奧運的目標，就是希望超越上屆里約奧運所拿下1金、2銅。

潘文忠指出，目前針對有機會奪牌的選手，訂定了黃金計畫，將會依照選手各自不同要求，量身制訂培訓與參賽計畫，並會進行滾動式修正，全力協助選手備戰2020東京奧運。

體育署長高俊雄也表示，若不含女壘、女足與棒球等團隊項目，2020東京奧運預估應有50名台灣運動員可取得參賽門票。

國民黨籍立委林奕華質詢時，詢問是否有明確的獎牌數目標，對此潘文忠則表示，目前已有鎖定10個運動種類、共計27名選手有奪牌機會，但不希望給運動員太多壓力，因此唯一的具體目標，就是希望超越上屆。

民進黨籍立委黃國書表示，他相信東京奧運中華隊要改寫上屆參賽紀錄機會濃厚，他並撂下豪語，若東奧包括世界球后戴資穎、「舉重女神」郭婞淳、「鞍馬王子」李智凱，以及男子標槍好手鄭兆村等人聯手拿下4金，他將發送1000份雞排。