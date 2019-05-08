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足球／實現7%機率 利物浦4球逆轉巴薩晉歐冠決賽

2019-05-08 06:54聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

利物浦隊奧利基（Divock Origi）在上半場率先開胡。 路透社
利物浦隊奧利基（Divock Origi）在上半場率先開胡。 路透社
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克服第一回合三球落後的劣勢，英超勁旅利物浦在回到主場後，對西甲豪門巴塞隆納反攻四球，最終以總進球數4：3，逆轉收下歐冠總決賽門票，連續兩年闖進冠軍戰。

利物浦總教練克洛普（Jurgen Klopp）賽後難掩激動，「我們對抗的大概是全世界最強的球隊，能贏球就很難了，還完封了他們，我不知道子弟兵怎麼辦到的，太不可思議了。」

在主將薩拉赫（Mohamed Salah）上周末英超撞傷頭無法征戰歐冠的情況下，被逼到絕境的利物浦將士用命，奧利基（Divock Origi）和維納杜姆（Georginio Wijnaldum）都梅開二度，替補上場的維納杜姆在下半場寫下122秒連進兩球的紀錄，而上半場率先開胡的奧利基，在比賽第79分鐘又補上致勝一擊，粉碎巴薩重返歐冠霸業的美夢。

這場比賽賽前，國外數據網站預測，巴薩能繼2014到15賽季後重返歐冠決賽舞台的機率為93%，最後卻讓利物浦實現了那7%的可能。

這也是歐冠史上第四次，有球隊在第一回合落後三球的情況下，第二回合以逆轉之姿晉級，巴薩雖然曾在2016到17賽季，對法甲勁敵巴黎聖日耳曼完成0：4情況下的最大反撲，但自己也兩度陰溝裡翻船，除了今天外，去年同樣遭義甲AS羅馬克服1：4落後。

在淘汰巴薩後，利物浦阻斷西甲連六年壟斷歐冠冠軍的可能，這也是自2009年以來首度有英超隊伍，能連兩年闖進歐冠決賽，前一支是曼聯；現在他們要做的就是靜待冠軍賽對手出爐，英超熱刺或荷甲阿賈克斯將在明天的戰役決定誰能出線。

利物浦英超西甲
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