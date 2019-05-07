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亞大3對3／「寶兒」回故鄉 率輔大捍衛主場

2019-05-07 20:13聯合報 記者曾思儒╱即時報導

楊哲宜（左三）率輔仁大學出賽。記者曾思儒／攝影
楊哲宜（左三）率輔仁大學出賽。記者曾思儒／攝影
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亞洲大學3對3籃球錦標賽首度落腳金門，「寶兒」楊哲宜就躬逢其盛，今天他以地主身分帶著輔仁大學子弟兵回到故鄉，期待明天開戰的賽事突破隊史紀錄，爭取前兩名才能拿到的FISU世界盃3對3資格。

楊哲宜是金門籃壇著名的代表人物，他笑說：「其實我很小就去台灣了，但每年寒暑假幾乎都會回金門，很多親戚朋友也在這裡。」他過往也曾率SBL金酒隊回家鄉，但帶著輔大到金門參加正式國際賽倒是第一次。

「這是我有記憶以來，金門第一次辦國際賽。」楊哲宜回憶說，過往CBA時期，金門也曾舉辦過熱身賽，邀請賽性質的盃賽也不少，正規國際賽倒是第一遭，「希望我們成績比上屆進步，拿到資格後，我們就有針對很多戰術演練，應該很能適應。」

去年雅加達亞運就擔任3對3中華隊男籃教練的「寶兒」也提到，東京奧運有設置3對3比賽，許多國家已經開始鑽研各是技巧和戰術，其實也是台灣有機會發展的另塊籃球市場。

亞大3對3每年舉辦，今年邁入第5屆，台灣代表是透過選拔賽出線，打下男子組冠軍的輔大，吳沛嘉、劉揚和楊承翰去年都有到馬來西亞參加第4屆亞大3對3的經驗，楊承翰回憶說，當時8強賽最後30秒還領先，無奈被最終奪冠的大陸隊投進逆轉外線，今年加入射手林哲霆戰力升級，期待有更好成績。

劉揚則是直接喊出目標，「要拿冠軍！」

地主另支代表是今年UBA首闖8強的政治大學，兩支地主隊將和來自菲律賓、香港、印尼、澳門、南韓和馬來西亞的隊伍爭取FISU世界盃3對3門票。

楊哲宜金酒吳沛嘉
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