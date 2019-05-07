女壘／亞洲盃奪銅 中華隊備戰9月奧運資格賽

2019-05-07 19:00 中央社 台北7日電



中華女壘出征印尼亞洲盃。圖／取自WBSC粉絲專頁。 分享 facebook 中華女壘隊今天在亞洲盃女子壘球錦標賽銅牌戰，投打發揮，終場以10比0、4局擊敗菲律賓隊、拿下銅牌，也確定拿下2021年首屆世界盃門票，接下來將全力備戰9月奧運資格賽。

中華女壘隊亞洲盃4強賽不敵中國、今天只能與菲律賓爭銅牌，前2局兩隊都沒能拿下分數，中華隊3局搶分，單局7支安打，一口氣打了10人次，攻下5分大局。

中華隊4局再起攻勢，先靠保送、楊依婷安打送回第6分，接著再選到保送，陳家宜、李思詩、林鳳珍接連二壘打，單局再添5分，提前拿下比賽勝利。中華隊拿下銅牌，日本則以9比2擊敗中國、拿下金牌。

此次比賽前6名球隊，可取得奧運女壘亞大區資格賽參賽門票，若東奧主辦國日本在前6名內、則取至第7名。經過這次亞洲盃後，中國、台灣、菲律賓、南韓、印尼和香港，另外加上大洋洲的澳洲、紐西蘭，總計有8隊將參加9月24日起在中國上海舉行的奧運亞大區資格賽，但是只有冠軍隊才能取得奧運門票。

由於世界女子壘球錦標賽改制，再加上2020是奧運年，所以首屆世界盃女壘賽定於2021年舉行。此次亞洲盃前3名隊伍，自動取得亞洲區的參賽資格，因此拿下銅牌的中華隊，將和日本、中國同時取得2021年世界盃的參賽門票。

中華女壘隊返台後，球員除了參與母隊的企業女子壘球聯賽賽事外，也將持續為9月的奧運資格賽備戰，力拚東奧門票。