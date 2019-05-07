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高球／台灣業餘錦標賽 蔡雨達、劉若瑄進正賽

2019-05-07 16:54聯合報 記者林宋以情╱即時報導

南湖高中應屆畢業生蔡雨達男子組第一。圖／中華高協提供
南湖高中應屆畢業生蔡雨達男子組第一。圖／中華高協提供
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108年台灣業餘高球錦標賽資格賽，今天在關西山溪地球場落幕，北市南湖高中應屆畢業生蔡雨達、清華大學新鮮人劉若瑄分獲男女組第一，並取得台灣業餘高爾夫錦標賽正賽資格。

蔡雨達今天共抓5隻小鳥，6次柏忌，打出73桿，兩回合144桿(E)，以1桿之差擊敗黃至翊。劉若瑄2回合都是最低桿，以152桿(77 75)輕鬆封后。按資格賽規定，凡在男女組排第一名者，可取得參加正賽資格。

蔡雨達表示， 今天山溪地球場風勢較大，為了抗風他都用比平常大一號的長桿開球，並加力20碼， 一方面壓低球飛行的彈道，一方面減少逆風而行的損失， Par on 的機率提高很多，可惜沒把握很多Birdie 機會， 否則成績可以更好。

蔡雨達今年秋天將前往美國密蘇里大學就讀，下個月12日將提前赴美參加一連4項比賽，並為就讀先行暖身。

在女子組排名第一的劉若瑄今天共抓下3隻小鳥 小鳥，是14位選手中抓鳥最多的一人，封后過程輕鬆，一路未曾受到威脅。

台灣業餘高球錦標賽訂5月28日至31日在南投南峰球場舉行，凡今年春季賽獲男子組前10名、佛度盃前3名、世界業餘排名前400名及2017年台灣業餘高球錦標賽前10名的我國選手，都可直接參加正賽，不必再通過資格賽。

6名現役國家隊員及4名U16國家培訓隊員，也都擁有參賽豁免權。2018年台灣業餘高球錦標賽因籌備不及曾暫停一年。

清大新鮮人劉若瑄女子組第一。圖／中華高協提供
清大新鮮人劉若瑄女子組第一。圖／中華高協提供
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高爾夫南湖高中
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