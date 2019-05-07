網球╱睽違3年 費德勒重返馬德里網賽

2019-05-07 15:30 世界日報 體育新聞組╱綜合報導



費德勒重返馬德里網賽。 歐新社 分享 facebook

費德勒（Roger Federer）2日晚間將出戰馬德里網賽，這是他睽違3年再度來到西班牙參與這項賽事，費德勒2016年因傷只打了5場紅土賽事，2017和18兩年為了準備溫網，2季都跳過紅土賽季。

費爸將再次站上紅土賽場，球迷和其他選手們都感到相當興奮，地主選手納達爾（Rafael Nadal）是此戰最成功的選手，費德勒這次參賽消息一出，西班牙當地也擺出宣傳海報，比賽票價也跟上漲。

費德勒日前在馬德里接受訪問表示：「我很高興最後做的決定，我猜大概是在去年12月時，那時有想要出戰紅土賽場的感覺，我很高興來到這裡。」費德勒也說到：「就某些方面來說，我期望並不高，不過我也知道許多事情都有可能，這個場地的球速很快，我很好奇自己能打得怎麼樣，目前的狀況都還不錯。」

費德勒上個月開始在紅土場地練習，他上一場紅土賽事是2016年的羅馬網賽，費爸因為受傷勢影響，在第3輪輸給奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）。

現任球王喬科維奇（Novak Djokovic）一點也不懷疑費德勒能在馬德里和月底的法網取得成功，喬帥上個月曾說：「費德勒近來表現很好，我看不出來他在紅土賽場上有什麼太大的問題，他過去也贏過1座法網（2009），他的水準一直都很高。」