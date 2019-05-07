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阿拉夫拉運動會代表團返國 桌球4金8牌最亮眼

2019-05-07 15:11聯合報 記者劉肇育╱即時報導

阿拉夫拉運動會中華代表團拿下9金4銀5銅。記者劉肇育／攝影
阿拉夫拉運動會中華代表團拿下9金4銀5銅。記者劉肇育／攝影
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2019年阿拉夫拉運動會於上月26日至4日在澳洲北領地的達爾文舉行，我國代表團今年共計派出73名選手參賽，拿下超越上屆的9金4銀5銅佳績返台，並在今天於台北市凱撒飯店舉行返國餐會。

阿拉夫拉為澳大利亞與新幾內亞間一海域名稱，自1991年起澳大利亞北領地政府即以阿拉夫拉為名於首府達爾文港舉辦兩年一度的運動會。為提供我國有潛力選手更多國際賽事經驗，並發掘明日之星，中華奧會曾於2005、2007及2011年組團參加阿拉夫拉運動會，成績均十分優異。2011年該屆中華代表團計15名成員，參加田徑、射擊、桌球等3種運動競賽，獲得9金2銀1銅的亮眼成績。

而今年我國代表團在奪牌成績上又有所突破，包括在桌球項目拿下男女團、個人總計4金8面獎牌，個人項目更是包辦男女前三名，另外在舉重、男、女排、網球也都有奪金佳績，合計拿下9金4銀5銅佳績。

代表團總領隊、中華奧會秘書長沈依婷表示，這次阿拉夫拉青年運動會我國是參賽40多國中最年輕的隊伍，像是在女籃冠軍賽遭遇的澳洲隊就是由成人隊組成，但我國小將面對人高馬大的對手仍展現旺盛鬥志，並拿下銀牌佳績，「這次的佳績也展現了各單項協會向下扎根的成果。」

今年收穫最豐碩的則是桌球代表隊，不僅男女團皆摘金，個人賽更包辦前三名，拿下男女單金牌的黃毓仁與于修婷都是首度在國際賽事中拿下單打金牌，其中來自澎湖的黃毓仁表示，經過這次賽事更堅定了他未來想成為職業球員的目標。

國二就隻身從澎湖來台灣的黃毓仁表示，國小時在澎湖時大多都是與「阿伯」級的球友磨練球技，國一時就鮮少在比賽中輸球，不過來到台灣就讀國中後球技更是大幅提升，在今年首度取得亞青參賽資格後，他也期待能再為我國拿下佳績。

黃毓仁（左）與于修婷（右）首度在國際賽事中拿下單打金牌。記者劉肇育／攝影
黃毓仁（左）與于修婷（右）首度在國際賽事中拿下單打金牌。記者劉肇育／攝影
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桌球田徑舉重
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