高球／川普頒總統自由獎章 伍茲哽咽喊媽我愛妳

2019-05-07 14:41 中央社 華盛頓6日綜合外電報導



美國總統川普今天將美國最高平民榮譽「總統自由獎章」頒給高爾夫名將老虎伍茲，讚揚他是「真正的傳奇人物」。 美聯社 分享 facebook

美國總統川普今天將美國最高平民榮譽「總統自由獎章」頒給高爾夫名將老虎伍茲，讚揚他是「真正的傳奇人物」，伍茲語帶哽咽地感謝家人，還對母親說「媽媽我愛妳」。

川普今天在白宮玫瑰花園（White House RoseGarden）頒發總統自由獎章（Presidential Medal ofFreedom），稱讚老虎伍茲（Tiger Woods）「意志堅韌會去贏、贏、贏」。

川普說：「這些特質體現了挑戰極限、對抗限制以及永遠追求偉大的美國精神。」

川普恭喜伍茲「驚人回歸，寫下驚奇人生篇章，給予球迷畢生難忘的回憶」。川普還說：「我們迫不及待想看接下來的表現。」

43歲的伍茲穿著藍色西裝現身，母親庫蒂妲（Kultida）、女兒沙姆（Sam）和兒子查理（Charlie）、女友赫爾曼（Erica Herman）及桿弟拉卡瓦（JoeLaCava）都出席觀禮。

伍茲哽咽地感謝母親、兩個孩子、女友和桿弟。伍茲對他們說：「你們見過我的起起落落，沒有你們幫忙就沒有今天的我。」

他說：「我爸已經不在了，但我媽在這裡。媽媽我愛妳。」

伍茲說：「我努力堅持，試圖東山再起，再次打出精彩比賽。我很幸運能有機會再度辦到。」伍茲表示，本季美國名人賽（The Masters）奪冠，「大概是我目前為止高球生涯最精彩的成就」。

總統自由獎章是1963年由前總統甘迺迪（John F.Kennedy）設立，表揚對美國安全、利益、世界和平、文化及其他領域有特殊貢獻者。伍茲是歷來第4位獲此殊榮的高爾夫球員。

「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）與阿諾帕瑪（Arnold Palmer）是在前總統小布希（George W.Bush）任內獲頒。2014年時任總統歐巴馬將總統自由獎章頒給斯福德（Charlie Sifford），斯福德是第一位參加美巡賽的非裔球員。