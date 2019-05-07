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馬德里網賽／女單落敗 謝淑薇女雙逆轉勝

2019-05-07 14:34中央社 台北7日電

謝淑薇。 歐新社
謝淑薇。 歐新社
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首盤先失的劣勢，沒有擊潰台灣網球一姐謝淑薇的鬥志，今天凌晨她和捷克女將史翠可娃，在馬德里網球公開賽女雙首輪，以2比1後來居上，逆轉擊敗俄羅斯與羅馬尼亞聯軍。

馬德里公開賽是男、女共站的紅土大賽，女子組總獎金高達702萬1128美元（約新台幣2.5億元），規模也是僅次年度四大賽的頂級賽事，謝淑薇在女單首輪不敵法國女將賈西亞（Caroline Garcia），所幸轉戰女雙有驚無險逆轉勝，摘下晉級門票。

謝淑薇和捷克的史翠可娃（Barbora Strycova），在女雙名列大會第5種子，首輪遭遇持外卡的跨國組合、俄羅斯女將潘諾娃（Alexandra Panova）與羅馬尼亞的蜜圖（Andreea Mitu），歷經3盤苦戰才艱辛脫困。

謝淑薇與史翠可娃的「謝娃配」，開局曾取得3比0領先，不料對手從第4局開始，一口氣連拿6局，且連破「謝娃配」3次發球局，反倒以6比3率先拿下。

次盤「謝娃配」回穩，第3局率先破發取得2比1微幅領先，這也成為決勝分水嶺，接下來兩組人馬都沒暴露出任何破發點，「謝娃配」以6比4扳回一城，也將戰線拖入決勝第3盤超級搶十。

超級搶十前6分，雙方鏖戰成3比3，接下來「謝娃配」大顯神威，不僅完全封鎖對方攻勢，並強勢拉出一波7比0攻勢終結比賽，最後以10比3擺脫對手糾纏，在馬德里女雙首輪開出紅盤。

至於名列大會第7種子的詹詠然與詹皓晴「雙詹組合」，女雙首輪則以6比7（4）、5比7惜敗拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）與俄羅斯女將芝芙娜瑞娃（Vera Zvonareva）的跨國組合，首輪提前打包止步。

謝淑薇羅斯詹皓晴
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