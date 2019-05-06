高球／劉嬿選拔賽並列第一 獲美國女子公開賽資格

2019-05-06 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



台灣女子職業高球好手劉嬿，5日在2019年美國女子高球公開賽中國大陸區選拔賽，以兩輪139桿（-5桿）與泰國選手普瑞瑪(S.THAMMARAKS)並列第一，雙雙取得參賽資格。中華高理事長王政松及裙擺搖搖高爾夫基金會執行長邱鳳玉，均表道賀，並預祝劉嬿在今年的美國女子高球公開賽勝利成功。

這項比賽5日在香港粉嶺球場進行一天兩輪36洞的競技，劉嬿的籃球國手母親覃素莉特別陪同愛女參賽，並擔任桿弟，母女同心作戰，一舉戰勝強敵，取得女子高球大滿貫賽事參賽資格，為高球平添佳話。

原處於落後的劉嬿最後5洞絕地反擊，連抓3隻小鳥，再加上領先的中國大陸選手張維維最後一洞打出雙柏忌，把幾乎到手的冠軍拱手讓出。最後由劉嬿與泰國的普瑞瑪並列第一。

劉嬿是第二次參加美國女子高球公開賽，2015年她曾以中國大陸女子高球巡迴賽獎金榜前三名取得參賽資格。面對5月30至6月2日即將在美國南卡羅萊那州查爾斯頓舉行四輪72洞的2019美國女子公開賽，劉嬿表示，她最低的目標是通過前兩輪的考驗，晉級三、四輪的決賽。

美國女子公開賽在美國本土以外，只在四個國家舉辦資格賽，分別是大陸、日、韓、英，中國大陸區共有五個名額，三名來自前一年女子中巡賽獎金榜前三名，另兩名則以資格賽方式，由賽會前2名選手取得參賽資格。